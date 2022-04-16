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  4. Zil zurna sarhoş olup yere kapaklanmıştı! Nejat İşler sessizliğini bozdu

Zil zurna sarhoş olup yere kapaklanmıştı! Nejat İşler sessizliğini bozdu

16.04.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Önceki akşam bir kadın arkadaşıyla eğlenmeye çıkan Nejat İşler, alkolün dozunu kaçırınca 3 kez yere düştü sonra da basın mensuplarına hakaret yağdırdı. Ayakta duramadığı yönündeki eleştirilere Twitter hesabından cevap veren İşler, "Siz ayakta duramıyorsunuz" dedi.

Ünlü oyuncu Nejat İşler, önceki akşam bir kız arkadaşıyla Asmalımescit'te eğlenirken objektiflere takıldı. Alkolün dozunu kaçırdığı için ayakta durmakta güçlük çeken İşler, mekanın görevlilerinden yardım istedi.

Nejat İşler zil zurna sarhoş! Ayakta duramadı, yere düştü...Nejat İşler zil zurna sarhoş! Ayakta duramadı, yere düştü...

BASIN MENSUPLARINA EL HAREKETİ YAPTI

Alkollü şekilde mekana gelen İşler, ayakta duramayınca görevliler sandalye getirdi. Daha sonra güçlükle mekana giren oyuncu, çıkışta da zor anlar yaşadı. Kız arkadaşıyla taksiye binmeye çalışan İşler, "Ayakta duramıyorsunuz" diyen muhabirlere önce "Asıl siz ayakta duramıyorsunuz" diyerek karşılık verdi.

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Basın mensuplarına küfür eden oyuncu, dengesini kaybedince yere düşerek başını çarptı. Güçlükle bindiği takside basın mensuplarına el hareketi yapan İşler, kaldığı otele girmeye çalışırken yine düştü.
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NEJAT İŞLER'DEN İLK PAYLAŞIM

İşler, görüntülerin kısa sürede gündem olmasının ardından sessizliğini bozdu. Twitter hesabından paylaşım yapan oyuncu, ayakta duramadığı yönündeki haberler için "Siz ayakta duramıyorsunuz" dedi.

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Nejat İşler
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