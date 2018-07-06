Zimbabve Rugby Milli Takımı otellerin kötü olması nedeniyle sokakta yattı!

Zimbabve cephesi, daha önce kendilerinin Fas'ı konuk ettiğini ve bu ülkenin masraflarını karşıladığını karşılığında Afrika Ragbi Birliği'nin kendilerine kişi başı 70 euro ödeme yaptığını açıkladı. Zimbabveliler, Fas'ı 3 yıldız bir otelde ağırladıklarını ayrıca bir de otobüs tahsis ettiklerine belirtirken Tunus'un ise bunu yapmadığı suçlamasında bulundu.

Afrika Ragbi Birliği'nin kararına göre ev sahibi takımların, konuk ekiplerin konaklama masraflarını üstlenmesi gerekiyor. Birlik, bunun için ev sahibi ekiplere para gönderiyor.

Eski Zimbabve Spor Bakanı David Coltart, Facebook hesabından "Takımımızı sokakta uyumaya zorladılar. Çok kötü muameleye uğradık" diye yazdı. Zimbabveli sporcuların pasaport kontrolünün de 6 saat sürdüğü ve sporculardan toplam 600 euro vize parası istendiği öğrenildi.

Bir sokak köşesinde bavullarını yastık yaparak uyan ragbicilerin durumu herkesi şoke etti.

İddiaya göre Tunus'un kendilerini ağırlayacağını düşünen Zimbabveliler paraları olmadığı için sokakta kaldı. Zimbabve Milli Takımı'nın bu durumunu kamouyou Twitter kullanıcılarının paylaşımlarıyla öğrendi.

Açıklamada Fas takımının vize ücretlerinin de Zimbabve tarafından karşılandığı ve vize işlemlerinin 1 saat içinde tamamlandığı vurgulandı. Tunus'tan önce gittikleri Kenya'da da benzeri bir şekilde ortada kaldıkları vurgulandı.

ÖZÜR DİLENDİ

Afrika Ragbi Birliği ve Tunus Ragbi Birliği olayın kamuoyuna yansımasının ardından Zimbabve'den özür diledi. Ancak daha sonra 4 Temmuz günü Tunus Ragbi Birliği, Zimbabve takımı için iki yıldızlı bir otel ayarlandığını iddia etti. Birlik, Zimbabve'nin vize parasını ödemeyi reddettiğini de öne sürdü.

Tunus Ragbi Birliği, Zimbabve Milli Takımı yetkililerinin oteli beğenmediği için dışarıda kalmayı tercih ettiğini, ertesi gün Zimbabvelilerin bir başka otele yerleştirildiğini savundu.

