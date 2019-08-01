Zina yapan kadın kırbaçlanırken sinir krizi geçirdi!

Endonezya'da aklıl almaz kırbaç cezaları uygulanmaya devam ediyor. Son dehşet verici infaz geçtiğmiz günlerde yaşandı. İkisi de 22 yaşında olan çift, evlilik dışı cinsel ilişkide bulundukları gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

100'er kırbaç ceza alan çiftten kadın, infaz sırasında sinir krizi geçirdi. Kısa bir süre cezanın infazına ara verilirken kadın, doktorla görüştürüldü. Sonra 100 kırbaç tamamlandı.

Ceza alan üçüncü kişiyse 19 yaşında bir adam oldu. Genç adamın ceza alma sebebi kendinden yaşça küçük biriyle cinsel ilişkide bulunmak olduğu belirtildi.

ENDONEZYA'DA ŞERİATIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ TEK BÖLGE: ACEH

Uzun zaman süren çatışmaların ardından, dünyanın müslüman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Aceh

2001 yılında kazandığı otonomi neticesinde şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. O zamandan bu yana da eşcinsellik ve zina kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor.

