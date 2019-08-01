Mynet Trend

Zina yapan kadın kırbaçlanırken sinir krizi geçirdi!

Cenk Karanlık Cenk Karanlık
İLGİNÇ HABERLER  | 01.08.2019 11:29 | Son Güncelleme

Endonezya'da üç kişi toplumsal norm ve yasalara ayrkırı cinsel ilişkide bulunduğu gerekçesiyle toplum içinde kırbaç cezasına çarptırıldı. Ceza alanlardan bir kadın kırbaç cezası infaz edilirken sinir krizi geçirip gözyaşlarına boğuldu.

Zina yapan kadın kırbaçlanırken sinir krizi geçirdi!

Endonezya'da aklıl almaz kırbaç cezaları uygulanmaya devam ediyor. Son dehşet verici infaz geçtiğmiz günlerde yaşandı. İkisi de 22 yaşında olan çift, evlilik dışı cinsel ilişkide bulundukları gerekçesiyle kırbaç cezasına çarptırıldı.

100'er kırbaç ceza alan çiftten kadın, infaz sırasında sinir krizi geçirdi. Kısa bir süre cezanın infazına ara verilirken kadın, doktorla görüştürüldü. Sonra 100 kırbaç tamamlandı.

Ceza alan üçüncü kişiyse 19 yaşında bir adam oldu. Genç adamın ceza alma sebebi kendinden yaşça küçük biriyle cinsel ilişkide bulunmak olduğu belirtildi.

ENDONEZYA'DA ŞERİATIN HÜKÜM SÜRDÜĞÜ TEK BÖLGE: ACEH

Uzun zaman süren çatışmaların ardından, dünyanın müslüman yoğunluğunun en fazla olduğu bölgelerden biri olan Aceh
2001 yılında kazandığı otonomi neticesinde şeriatla yönetilmeye başlanmıştı. O zamandan bu yana da eşcinsellik ve zina kırbaç cezasıyla cezalandırılıyor.

PARTNERMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandıMetroda şok taciz! Etek altı sapığı böyle yakalandı
Denizin dibinden çıkanlar hayrete düşürdü!Denizin dibinden çıkanlar hayrete düşürdü!
10 günlük çile böyle son buldu!10 günlük çile böyle son buldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
zina kırbaç sinir krizi ceza Endonezya

En Çok Okunan Trend Haberler

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Öğle saatleri için kritik uyarı: Dışarı çıkmayın

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Dere yatağında sıkışan 265 koyun telef oldu!

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Kurtarılmaya çalışılan 'inatçı' kedi yakalandı

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

Hızlı ve Öfkeli’nin yazarından şaşırtan açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Uçakta ortalık karıştı! Ne sevgilisine acıdı ne laptopa

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşet avladığı balık ile geldi

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Dehşete düşüren görüntüler! Yolun ortasında doktorlara saldırı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zonguldak'ta denizin dibinden çöp topladılar!

Denizin dibinden çıkanlar hayrete düşürdü!

Kedi boynundaki kavonoz parçasından böyle kurtarıldı

10 günlük çile böyle son buldu!

Pitonun gerçek sahibi aranıyor!

Pitonun gerçek sahibi aranıyor!

Bursa'da şaşırtan görüntü! Aracına monte ettiği S-400'lerle şehir turu attı

Şaşırtan görüntü! Durdurup fotoğraf çektiriyorlar

Timsah midesinden 8 vidalı plaka çıktı

Timsah midesinden 8 vidalı plaka çıktı

İnanılmaz! Üniversite öğrencisi uçaktan düştü

İnanılmaz! Üniversite öğrencisi uçaktan düştü

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.