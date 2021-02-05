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Zinedine Zidane'dan istifa tepkisi

05.02.2021 19:33 | Son Güncelleme:
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Zinedine Zidane'dan istifa tepkisi

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, basın mensuplarına "istifa" tepkisi gösterdi.

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, istifa edeceği söylentilerine sert bir yanıt verdi.

Görevden ayrılmayacağını kaydeden Zidane, "Bu takım sezon sonuna kadar arkasında durulmayı hak ediyor. Düşmeyeceğiz, takım olarak mücadele vereceğiz. Herkesin isteği maçları kazanmak. Ne olacak, bilmiyorum. Birçok şey konuşuluyor, teknik direktör değişikliği de dahil. Benim bilgim yok. İnsanlar benim gitmemi istiyor diye ayrılacak değilim. Oyuncularım da öyle. İyi urum değiliz, doğru ancak durumu değiştireceğimize inancımız var." dedi.

"İSTEYENLER YÜZÜME KONUŞMALI"

Gitmesi isteyenlerin arkasından konuştuğunu söyleyen Fransız hoca, "Geçen yıl La Liga'yi kim kazandı? Biz kazandık, Real Madrid kazandı. Bu sene en azından savaş vermeyi hak ediyoruz. Seneye gerekirse değişmesi gerektiğini söylersiniz. Benim gitmemi isteyenler, yüzüme 'Değişmeni istiyoruz' demeli, arkamdan konuşmamalı." ifadelerini kullandı.

Başarılı olamazsa istifa edeceğini söyleyen Zinedine Zidane, "Her gün gitmem gerektiği söyleniyor. Oynadığımız her kötü maç sonrasında istifa soruları sorulmasından mutlu değilim. Ben bu muameleyi hak etmiyorum. Biraz saygı bekliyorum. Eğer başarılı olamazsak, sorumluluğumun gerektirdiğini yapacak ilk kişiyim." diye konuştu.

Son 5 maçın 3'ünden yenilgiyle ayrılan Real Madrid, lider Atletico Madrid'in 10 puan gerisine düştü.

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