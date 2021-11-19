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Zinedine Zidane, PSG ile prensipte anlaştı

19.11.2021 16:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Manchester United'dan gelen teklifi takım çalıştırmak istemediğini söyleyerek reddeden Zinedine Zidane, PSG ile prensipte anlaştı. Fransız teknik adam, Ronaldo'dan sonra Messi'nin hocası olacak.

Zinedine Zidane, PSG ile prensipte anlaştı
Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo

POR Portekiz
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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Pochettino ile yolları ayırmaya hazırlanan PSG, Fransız teknik adam Zidane'la görüşüyor. Mundo Deportivo'nun haberine göre Zidane ile yapılan görüşmeler olumlu geçti. Adı Manchester United'la da anılan deneyimli hoca, PSG'ye giderse, Ronaldo'nun ardından Messi ile de çalışmış olacak.

"YAZ DÖNEMİ GÖRÜŞÜRÜZ"

Zinedine Zidane, Manchester United'ın teklifini takım çalıştırmak istemediği için reddetmişti. Fransız hocanın, "Yaz döneminde görüşelim" dedikten sonra PSG'ye yeşil ışık yakması kafaları karıştırdı.


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Anahtar Kelimeler:
Cristiano Ronaldo Manchester United Lionel Messi
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