SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nde ilk yarıyı ilk 8 sırada tamamlayan takımların mücadele edeceği Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Türkiye Kupası’nda çeyrek final kural çekimi, Ataşehir Finans Merkezi’nde gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Ziraat Bankası Genel Müdürü Alpaslan Çakar, TBF yönetim kurulu üyeleri ve takımların temsilcileri katıldı.

Çeyrek final karşılaşmaları, 17-18 Şubat tarihlerinde oynanacak. 20-22 Şubat tarihlerinde Sinan Erdem Spor Salonu’nda dörtlü final maçları yapılacak.

Türkiye Kupası kura çekiminde eşleşmeler şöyle:

Erokspor - Fenerbahçe Beko
Tofaş - Beşiktaş
Bahçeşehir Koleji - A. Efes
Türk Telekom - Trabzonspor

DÖRTLÜ FİNALLER DE AÇIKLANDI!

Ziraat Bankası Türkiye Kupası’nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 1

Türkiye Kupası dörtlü final eşleşmeleri ise şu şekilde:

Erokspor / Fenerbahçe - Türk Telekom / Trabzonspor
Tofaş / Beşiktaş - Bahçeşehir Koleji - A. Efes

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Burak Kavuncu tarafından yayına alınmıştır

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı...Sadettin Saran hakim karşısına çıktı! Aylık gelirini açıkladı...
Burak Yılmaz: "G.Saray maçının güzelliği bizim için önemli"Burak Yılmaz: "G.Saray maçının güzelliği bizim için önemli"

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Beko Anadolu Efes Türk Telekom Basketbol takımı beşiktaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

Grönland krizi aşıldı! Trump anlaşmayı duyurdu: Gümrük tarifeleri durdu

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

AFAD duyurdu: Balıkesir'de peş peşe korkutan depremler

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Galatasaray - Atletico Madrid Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

Bilal Hancı'nın ifadesi ortaya çıktı

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

'Alenen gösterdi' Altın için İslam Memiş uyardı 'Aynı tedbiri kendim aldım'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan en düşük emekli maaşı açıklaması

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.