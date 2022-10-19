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  4. Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

19.10.2022 12:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecanı 4. tur eşleşmelerinin netleşeceği kura çekimi ile sürüyor. Sporseverler kura çekiminin ne zaman, saat kaçta gerçekleşeceğini ve nereden takip edebileceklerini araştırmaya başladı. Peki Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi detayları araştırılmaya başlandı. Beşiktaş'ın rakibi merakla bekleniyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Çekim zamanı ve kanal bilgisi belli oldu. İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekim Riva'da yapılacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılım sağlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Futbolseverler yayını A Spor'dan canlı yayınlanacak.

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!


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