Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Beşiktaş'ın rakibi belli olacak!

Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi detayları araştırılmaya başlandı. Beşiktaş'ın rakibi merakla bekleniyor. Peki Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi hangi gün? Ziraat Türkiye Kupası 4. tur kura çekimi saat kaçta? Çekim zamanı ve kanal bilgisi belli oldu. İşte merak edilenler...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 4. TUR KURA ÇEKİMİ HANGİ GÜN?

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu Kura Çekimi, 21 Ekim Cuma günü gerçekleştirilecek. Çekim Riva'da yapılacak.

Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilecek kura çekimi saat 11.00'de başlayacak.

Kura çekimine Federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılım sağlayacak.

Futbolseverler yayını A Spor'dan canlı yayınlanacak.



