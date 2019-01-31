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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 31.01.2019 17:46 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final heyecanı 5, 6 ve 7 Şubat'ta yaşanacak. Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden çeyrek finalde oynanacak ilk maçların programını açıkladı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:

5 Şubat Salı:

20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)

6 Şubat Çarşamba:

18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)

20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)

7 Şubat Perşembe:

20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası Futbol

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