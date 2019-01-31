Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek final ilk maçlarının programı açıklandı.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 5, 6 ve 7 Şubat tarihlerinde oynanacak ilk karşılaşmaların programı şu şekilde:
5 Şubat Salı:
20.30 Trabzonspor-Ümraniyespor (Medical Park)
6 Şubat Çarşamba:
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor-Göztepe (Yeni Malatya)
20.30 Galatasaray-Hatayspor (Türk Telekom)
7 Şubat Perşembe:
20.30 Akhisarspor-Kasımpaşa (Spor Toto Akhisar)
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