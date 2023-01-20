Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurası CANLI İZLE! ZTK çeyrek final kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurası bugün gerçekleştiriliyor. Kura sonucunda hangi takımlar birbiriyle eşleşecek futbolseverler merakla bekliyor. Kuraya saatler kala Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final turu kura çekimi için heyecanlı bekleyiş başladı. Son çeyrek final turunun tek maç üzerinden oynanacağı kupada gözler kuradan çıkacak sonuçlara çevrildi. Peki Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte ayrıntılar...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI ÇEYREK FİNAL KURASI SAAT KAÇTA?

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu için kura çekimi, 20 Aralık Cuma (bugün) günü gerçekleştirilecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde saat 11.30'da başlayacak kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katılacak.

KURA HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final kurası bugün saat 11.30'da başlayacak. Kura A Spor'dan naklen yayınlanacak.

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURASI CANLI İZLE

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI KURASI CANLI İZLE EKRANI İÇİN [TIKLAYIN]((https://www.aspor.com.tr/webtv/canli-yayin)

