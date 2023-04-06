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Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, maçı ne zaman?

06.04.2023 13:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçı kapsamında Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Şükrü Saracoğlu'nda oynanan maçın kazananı yarı finalde Sivasspor ile kozlarını paylaşacak. Peki, Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, maçı ne zaman?

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, maçı ne zaman?

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı olarak ekrana geldi. Fenerbahçe Kayserispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının yayın saati ve kanalı...

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) saat 20.30'da oynandı.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Kayserispor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.

FENERBAHÇE KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia

Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam


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