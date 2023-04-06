Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finali Fenerbahçe Kayserispor maçı hangi kanalda, maçı ne zaman?

Fenerbahçe Kayserispor maçı canlı olarak ekrana geldi. Fenerbahçe Kayserispor maçında hakem Volkan Bayarslan düdük çaldı. Bayarslan'ın yardımcılıklarını Süleyman Özay ve Erdem Bayık yaptı. Maçın dördüncü hakemi ise Çağdaş Altay oldu. İşte Fenerbahçe Kayserispor maçının yayın saati ve kanalı...
Fenerbahçe Kayserispor maçı bugün (6 Nisan 2023 Perşembe) saat 20.30'da oynandı.
Fenerbahçe Kayserispor maçı A Spor'da canlı olarak ekrana geldi.
Fenerbahçe: Altay, Samuel (Alioski), Samet, Szalai, Ferdi, İsmail, Zajc, İrfan Can, Arda, Rossi, Valencia
Kayserispor: Bilal, Gökhan, Kolovetsios, Arif, Carole, Mensah, Ackah, Cardoso, Kemen, Mane, Thiam