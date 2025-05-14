Ziraat Türkiye Kupası finalinde Galatasaray tribünlerinden olay hamle, Osimhen yedek kulübesinden çıktı ve cevap verdi!

Ziraat Türkiye Kupası finalinde Trabzonspor'u 3-0 mağlup ederek kupayı müzesine götüren Sarı-Kırmızılılar'da karşılaşmanın son bölümünde ilginç bir an yaşandı.

Bu karşılaşmada da 2 gol atan ve toplamda tüm kulvarla attığı gol sayısını 35'e çıkararak Jardel'in rekorunu kıran Victor Osimhen'in takımdaki geleceği henüz netlik kazanmazken taraftarlar maçın son bölümünde kendisi için tezahüratta bulundu.

"TARAFTAR ÇILDIRDI OSIMHEN'İ İSTİYOR"

Nijeryalı golcü için Galatasaray tribünleri "Taraftar çıldırdı Osimhen'i istiyor" tezahüratlarına Osimhen gülerek karşılık verdi.

TARAFTARLARI ALKIŞLADI

Daha sonrasında kulübeden çıkan Osimhen taraftarları alkışladı.

"5. YILDIZ %90 OLDU"

Karşılaşmanın ardından konuşan Osimhen, "Büyük bir tebrik sunmak istiyorum, çok mutluyum. Baştan sona çok iyi mücadele verdik. Taraftara da çok teşekkürler. Pazar günü de 5. yıldız için mücadele edeceğiz o da %90 oldu."

"TARİHE GEÇMEK GÜZEL"

"Bence rekor harika bir şey ama takım arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Goller attığım için çok mutluyum, bu büyük kulübün tarihine geçmek çok güzel."

TAKIMDA KALACAK MI?

"Gerçekten dayanamıyorum o kadar sevgi gösteriyorlar bana. Kariyerimde görmediğim bir tutku var. Sezon sonunda da çok büyük bir karar almam gerekiyor. Takım için her şeyimi vermeye devam edeceğim sezon sonuna kadar. Sezon sonu da karar alacağım." dedi.