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Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2

HATAYSPOR HABERLERİ  | 25.11.2020 18:32 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 4.Eleme Turu maçında Karacabey Belediyespor'u konuk eden Hatayspor, normal süresi 2-2 biten maçta rakibine penaltı atışları sonucu 7-6 mağlup olarak elendi.

Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur Eleme karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılar sonrası rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Karacabey Belediyespor kupada bir üst tura yükseldi.

Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor

Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

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