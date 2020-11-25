Ziraat Türkiye Kupası: Hatayspor: 2 - Karacabey Belediyespor: 2

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü Tur Eleme karşılaşmasında Atakaş Hatayspor sahasında Karacabey Belediyespor’u konuk etti. Normal süresi ve uzatmaları 2-2 biten maçta seri penaltılar sonrası rakibine 7-6 üstünlük sağlayan Karacabey Belediyespor kupada bir üst tura yükseldi.

Goller: Temel Taşkın (dk. 19), Ömer Çetinbaş (dk. 63), Karacabey Belediyespor, Soner Örnek (dk. 25), David Akıntola (dk. 81) Hatayspor

Sarı Kartlar: Isaac Sackey, David Akıntola, Berk Aygün, Yusuf Abdioğlu (Hatayspor), Berk Ali Nizam, Ömer Faruk Gümüş (Karacabey Belediyespor)

