Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu kuraları çekildi

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. eleme turu eşleşmeleri yapılan kura çekimiyle belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ile kulüplerin temsilcileri katıldı.

Kupanın 3. turunda Süper Lig'den Gazişehir Gaziantep, Gençlerbirliği, Göztepe, Kasımpaşa, Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig ve TFF 2. Lig'de yer alan tüm takımlar ile 2. turdan yükselen 33 takım olmak üzere toplam 92 ekip mücadele edecek.

Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur müsabakaları 24, 25 ve 26 Eylül'de yapılacak.

Kupada 3. tur eşleşmeleri şöyle:

Sakaryaspor-1074 Çankırıspor

Erzinspor-İnegölspor

Manisa Futbol Kulübü-Elazığ Belediyespor

Diyarbekirspor-Eskişehirspor

Adanaspor-Fethiyespor

Bandırmaspor-Etimesgut Belediyespor

Osmanlıspor-İçel İdmanyurdu

Kocaelispor-Sivas Belediyespor

Tarsus İdmanyurdu-Darıca Gençlerbirliği

Karacabey Belediyespor-Ümraniyespor