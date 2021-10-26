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Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı

26.10.2021 09:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. Tur heyecanı başlıyor. İşte maçların programı...

Ziraat Türkiye Kupası'nda 3. tur heyecanı

Futbolda Ziraat Türkiye Kupası 3. tur mücadelesi 26 Ekim'de başlayacak. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur karşılaşmaları 26 Ekim Salı günü başlıyor.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre maçlar 26, 27 ve 28 Ekim tarihlerinde oynanacak.

Maçların programı şöyle:

26 Ekim Salı:

13.00 MKE Ankaragücü-Somaspor (Eryaman)

14.00 Beypiliç Boluspor-Çarşambaspor (Bolu Atatürk)

14.00 Akhisarspor-Bergama Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Amed Sportif Faaliyetler-Tarsus İdmanyurdu (Diyarbakır)

14.00 Eyüpspor-Bucaspor 1928 (Eyüp)

15.30 Altay-Belediye Derincespor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

18.00 Yılport Samsunspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor (Samsun Yeni 19 Mayıs)

20.45 Adanaspor-Adıyaman (Yeni Adana)

27 Ekim Çarşamba:

13.00 Kocaelispor-An Zentrum Bayburt Özel İdarespor (Kocaeli)

13.00 Anagold 24Erzincanspor-52 Orduspor (Müstakil Atletizm Pisti Sahası)

13.00 Turgutluspor-Mardin 1969 (Turgutlu 7 Eylül)

13.00 Çorum-Arnavutköy Belediyesi Gençlik ve Spor (Çorum Şehir)

13.00 Hekimoğlu Trabzon-Bitexen Düzcespor (Ortahisar Yavuz Selim)

13.00 Silahtaroğlu Vanspor-Zonguldak Kömürspor (Van Atatürk)

13.30 Ankara Demirspor-Yomraspor (TCDD Ankara Demirspor)

13.30 Ankara Keçiörengücü-Ağrı 1970 (Aktepe)

13.30 Etimesgut Belediyespor-Kahta 02 Spor (Sincan 15 Temmuz Milli Birlik)

13.30 Kırşehir Belediyespor-Redoks Darıca Gençlerbirliği (Kırşehir Ahi)

13.30 Serik Belediyespor-Pazarspor (Akdeniz Üniversitesi)

14.00 Afjet Afyonspor-Sivas Belediyespor (Zafer)

14.00 Ankaraspor-İnegölspor (Osmanlı)

14.00 Balıkesirspor-Başkent Üniversitesi Alanya Kestelspor (Balıkesir Atatürk)

14.00 Bodrumspor-Isparta 32 Spor (Bodrum İlçe)

14.00 Altaş Denizlispor-Gema Polimer Şile Yıldızspor (Denizli Atatürk)

14.00 Eskişehirspor-Alagöz Holding Iğdır (Eskişehir Yeni)

14.00 İstanbulspor-Ergene Velimeşespor (Esenyurt Necmi Kadıoğlu)

14.00 Kırklarelispor-Osmaniyespor (Kırklareli Atatürk)

14.00 Manisa-Fatsa Belediyespor (Spor Toto Akhisar)

14.00 Nasadoge Menemenspor-Karşıyaka (Yeni Buca)

14.00 Royal Hastanesi Bandırmaspor-Çankaya (Bandırma 17 Eylül)

14.00 Sarıyer-Edirnespor (Yusuf Ziya Öniş)

14.00 TECO Karacabey Belediyespor-Şanlıurfaspor (Karacabey M. Fehmi Gerçeker)

14.00 Uşakspor-Nevşehir Belediyespor (Uşak 1 Eylül)

15.30 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Nazilli Belediyespor (Erzurum Kazım Karabekir)

18.00 Bursaspor-Ceyhanspor (Bitci Timsah Park)

20.45 Yukatel Kayserispor-Artvin Hopaspor (Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

28 Ekim Perşembe:

13.00 Bereket Sigorta Ümraniyespor-Kahramanmaraşspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

14.00 Altınordu-Büyükçekmece Tepecikspor (Bornova Aziz Kocaoğlu)

14.00 Gençlerbirliği-Pendikspor (Eryaman)

14.00 Tuzlaspor-68 Aksaray Belediyespor (Vefa)

15.30 Sakaryaspor-Karbel Karaköprü Belediyespor (Yeni Sakarya Atatürk)

18.00 Fraport TAV Antalyaspor-Diyarbekirspor (Antalya)

20.45 Adana Demirspor-Niğde Anadolu (Yeni Adana)

Kastamonu ilinde yaşanan sel felaketinin olumsuz etkileri nedeniyle Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacak GMG Kastamonuspor kura çekiminde yer almazken, GMG Kastamonuspor ile eşleşen GZT Giresunspor bu turu bay geçecek.

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