Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu ilk maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.
Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak.
Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:
14.13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor
14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe
14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor
16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok
14.13.00 Keçiörengücü - Galatasaray
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon
17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay - Kayserispor
20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK
14.13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü
15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor
17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
20.30 Fenerbahçe - Giresunspor
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