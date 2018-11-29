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Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu ilk maç programı açıklandı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 29.11.2018 16:34 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nun ilk maçları programı Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Eleme Turu ilk maç programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu’nda oynanacak karşılaşmaların programı açıklandı.

Buna göre ilk karşılaşmalar 4 Aralık Salı, 5 Aralık Çarşamba ve 6 Aralık Perşembe günü oynanacak.

Kupada rövanş müsabakaları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Tur ilk maçların programı ise şöyle:

4 Aralık Salı

14.13.00 Sivas Belediye Spor - Trabzonspor
14.45 Nazilli İlçe Nazilli Belediyespor - Göztepe
14.45 Gençlerbirliği - Hatayspor
16.45 Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
18.30 Aytemiz Alanyaspor - Kahramanmaraşspor
20.30 Çaykur Rizespor - Balıkesirspor Baltok

5 Aralık Çarşamba

14.13.00 Keçiörengücü - Galatasaray
14.45 Ümraniyespor - 1461 Trabzon
17.00 Boluspor - Van Büyükşehir Belediyespor
18.30 Altay - Kayserispor
20.30 Adana Demirspor - Medipol Başakşehir FK

6 Aralık Perşembe

14.13.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor - Mke Ankaragücü
15.00 Fatih Karagümrük - Akhisarspor
17.00 Menemen Belediye Spor - Kasımpaşa
18.30 Evkur Yeni Malatyaspor - Etimesgut Belediyespor
20.30 Fenerbahçe - Giresunspor

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