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Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 23.11.2018 15:11 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. eleme turu maçlarının kura çekimi sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu kura çekimi 23 Kasım Cuma günü TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri Orhan Saka Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

İlk maçlar 4, 5 ve 6 Aralık tarihlerinde, rövanş maçları ise 18, 19 ve 20 Aralık tarihlerinde oynanacak. Fenerbahçe ile oynanan derbi maçından sonra PFDK tarafından tarihi cezalara çarptırılan Galatasaray, Türkiye Futbol Federasyonu'na tepki olarak Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur kura çekimi için temsilci göndermedi.

EŞLEŞMELER;

Keçiörengücü - Galatasaray
Fenerbahçe - Giresunspor
Sivas Bld - Trabzonspor
Adana Demirspor - Başakşehir

Nazilli Belediyespor - Göztepe
Ç.Rizespor - Balıkesirspor
Boluspor - Van Büyükşehir Bld.
Menemen Bld - Kasımpaşa
Malatyaspor - Etimesgut Bld.
Fatih Karagümrük - Akhisar
Altay - Kayserispor
Bodrum Bld - Ankaragücü
Gençlerbirliği - Hatayspor
Antalyaspor - Darıca Gençlerbirliği
Ümraniyespor - 1461 Trabzonspor
Alanyaspor - Kahramanmaraşspor

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray Beşiktaş Trabzonspor

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Takım
O
Av
P
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Keçiörengücü bu rezil takıma sahayı dar eder keh keh keh
HELAL OLSUN GALATASARAYA BU BUNAKLARA NE GİDECEKSİN. DÜNYANIN EN KÖTÜ T F F Sİ NE TAKIMLARA NEDE MİLLİ TAKIMA NEDE ÜLKE FUTBOLUNA ZERRE KADAR KATKISI OLMAYAN İLERLEYEMEYEN DÜNYADA TEK FEDERASYON BİZDE. O MAKAMLARI UTANMADAN İŞGAL EDEN BU İNSANLARI KINIYORUM YÜZLERİNE TÜKÜRÜYORUM
3 BÜYÜK İÇİN TIN fb TALİPTİR
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