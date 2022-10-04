Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekimi sonucunda Galatasaray'ın rakibi belli oldu. kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Peki, Ziraat Türkiye Kupası'nda Galatasaray'ın rakibi kim oldu? Galatasaray - GMG Kastamonuspor maçı ne zaman, hangi gün?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI'NDA GALATASARAY'IN RAKİBİ KİM OLDU?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. Tur kura çekimi bugün yapıldı.

Ziraat Türkiye Kupası 3. eleme turu kura çekiminde Galatasaray'ın Türkiye Kupası 3. eleme turundaki rakibi Kastamonuspor oldu.

GALATASARAY - GMG KASTAMONUSPOR MAÇI NE ZAMAN?

Ziraat Türkiye Kupası (ZTK) 3. tur maçlarının ne zaman oynanacağı Türkiye Futbol Federasyonu tarafından belirlenecek.

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TFF'nin açıklamasına göre, Orhan Saka Konferans Salonu'nda saat 14.00'te gerçekleştirilen kura çekimine, federasyon yetkilileri ve kulüp temsilcileri katıldı.

Takımlar seri başı sistemine göre eşleşti. Müsabakalar, tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

ZTK 3. Eleme Turu'na katılan takımlar şöyle:





