Ziraat Türkiye Kupası'nda gol düellosu! Samsunspor Aliağa FK'yı 6-2 ile geçti

Ziraat Türkiye Kupası grup maçında Samsunspor'un Aliağa FK'yı 6-2 yendi.

Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Samsunspor Aliağa FK'yı 6-2 ile geçti
Ziraat Türkiye Kupası’nda Samsunspor ile Aliağa FK arasında oynanan mücadele adeta gol yağmuruna sahne oldu. Kırmızı-beyazlı ekip, tempolu ve bol pozisyonlu geçen karşılaşmada rakibini 6-2 mağlup ederek kupada yoluna devam etti.

MAÇ HIZLI BAŞLADI!

Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Samsunspor Aliağa FK yı 6-2 ile geçti 1

Maça hızlı başlayan Samsunspor, 16. dakikada Yalçın Kayan’ın golüyle skor üstünlüğünü ele geçirdi. Mücadelenin 23. dakikasında Aliağa FK’dan Mustafa Saymak, gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı. Ev sahibi ekip, sayısal üstünlüğün de etkisiyle oyunun kontrolünü eline aldı.

İlk yarının son bölümü tam anlamıyla gol düellosuna dönüştü. 37. dakikada Burak Süleyman, 38. dakikada Celil Yüksel ve 40. dakikada Tahsin Bülbül’ün golleriyle Samsunspor farkı açtı ve soyunma odasına rahat bir skorla girdi.

GOL YAĞMURU DEVAM ETTİ...

Ziraat Türkiye Kupası’nda gol düellosu! Samsunspor Aliağa FK yı 6-2 ile geçti 2

İkinci yarıda da hız kesmeyen Samsunspor’da 51. dakikada Yalçın Kayan, kendisinin ikinci golünü kaydederek skoru daha da yukarı taşıdı. Konuk ekip Aliağa FK, 77. dakikada Polat Yaldır ve 80. dakikada Malik Karaahmet ile skor üretse de bu goller sonuç için yeterli olmadı.

Karşılaşmada Samsunspor adına goller Yalçın Kayan (2), Burak Süleyman, Celil Yüksel, Tahsin Bülbül ve Marius Moundilmadji’den gelirken, Aliağa FK’nın sayıları Polat Yaldır ve Malik Karaahmet tarafından kaydedildi.

Bu sonuçla Samsunspor, Ziraat Türkiye Kupası’nda bir üst tura yükselirken, mücadele yüksek temposu ve golleriyle izleyenlere keyifli anlar yaşattı.

