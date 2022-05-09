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Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

09.05.2022 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde Kayserispor-Trabzonspor ve Sivasspor-Alanyaspor arasında oynanacak rövanş maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda hakemler belli oldu

TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, 10 mayıs salı günü Yukatel Kayserispor ile Trabzonspor arasında 20.30'da oynanacak maçta hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Meler'in yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Murat Tuğberk Curbay üstlenecek.

Yarı finalin bir diğer maçında 11 mayıs çarşamba günü 20.30'da oynanacak Demlir Grup Sivasspor ile Aytemiz Alanyaspor mücadelesinde ise Atilla Karaoğlan görev yapacak. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Aleks Taşcıoğlu ile Deniz Caner Özaral üstlenecek.

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