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Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
22.01.2024 14:16 | Son Güncelleme:
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Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi gerçekleştirildi. Süper Lig'den birçok takımın katıldığı kura çekiminde sürpriz maçlar ortaya çıktı. İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın son 16 turundaki rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

İŞTE EŞLEŞMELER

Konyaspor-Sivasspor

Başakşehir-Hatayspor

Gençlerbirliği-Trabzonspor

Antalyaspor-Beşiktaş

F. Karagümrük-Samsunspor

Ankaragücü - 24Erzincanspor

Galatasaray - Bandırmaspor

Gaziantep FK - Fenerbahçe

SERGEN YALÇIN SÜRPRİZİ

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Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı konuk edecek.

SERİ BAŞI TAKIMLAR: FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR FK, KONYASPOR, F. KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ

SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: ANTALYASPOR, SİVASSPOR, GAZİANTEP FK, HATAYSPOR, SAMSUNSPOR, BANDIRMASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ, 24 ERZİNCANSPOR

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