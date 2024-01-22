Ziraat Türkiye Kupası'nda kura çekimi gerçekleşti! İşte Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri...

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu kura çekimi Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi.
Konyaspor-Sivasspor
Başakşehir-Hatayspor
Gençlerbirliği-Trabzonspor
Antalyaspor-Beşiktaş
F. Karagümrük-Samsunspor
Ankaragücü - 24Erzincanspor
Galatasaray - Bandırmaspor
Gaziantep FK - Fenerbahçe
Sergen Yalçın, Türkiye Kupası’nda Beşiktaş’ı konuk edecek.
SERİ BAŞI TAKIMLAR: FENERBAHÇE, GALATASARAY, BEŞİKTAŞ, TRABZONSPOR, BAŞAKŞEHİR FK, KONYASPOR, F. KARAGÜMRÜK ANKARAGÜCÜ
SERİ BAŞI OLMAYAN TAKIMLAR: ANTALYASPOR, SİVASSPOR, GAZİANTEP FK, HATAYSPOR, SAMSUNSPOR, BANDIRMASPOR, GENÇLERBİRLİĞİ, 24 ERZİNCANSPOR