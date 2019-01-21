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Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 21.01.2019 11:38 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarın oynanacak olan Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor ve Boluspor-Galatasaray maçlarının hakemleri belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Zorbay Küçük ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.

Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta oynanamayan ve bu haftaya ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinde ise Suat Arslanboğa düdük çalacak. İsmail Şencan ve Mehmet Kısal'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesi yarın saat 18.00'de, Boluspor-Galatasaray karşılaşması da 19.45'te başlayacak.

PROGRAM DA BELLİ OLDU

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu’nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45’te oynanacak.

Ziraat Tükiye Kupası Son 16 Turu programı şu şekilde:

Yarın

18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor
19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)

23 Aralık Çarşamba

14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe-Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor

24 Aralık Perşembe

13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor

29 Ocak Salı

20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)

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Anahtar Kelimeler:
Ziraat Türkiye Kupası hakem

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