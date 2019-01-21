Ziraat Türkiye Kupası'nda Salı günü oynanacak maçların hakemleri belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Akhisarspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor, Akhisarspor'un deplasmanda 2-1 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın karşı karşıya gelecek. Mücadeleyi Volkan Bayarslan yönetecek. Bayarslan'ın yardımcılıklarını ise Samet Çavuş ve Candaş Elbil yapacak. Zorbay Küçük ise müsabakanın dördüncü hakemi olacak.
Yoğun kar yağışı nedeniyle geçen hafta oynanamayan ve bu haftaya ertelenen Boluspor-Galatasaray mücadelesinde ise Suat Arslanboğa düdük çalacak. İsmail Şencan ve Mehmet Kısal'ın yardımcı hakem olarak görev yapacağı maçın dördüncü hakemi de Tugay Kaan Numanoğlu olacak. Akhisarspor-İstikbal Mobilya Kayserispor mücadelesi yarın saat 18.00'de, Boluspor-Galatasaray karşılaşması da 19.45'te başlayacak.
PROGRAM DA BELLİ OLDU
Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu’nda rövanş maçları yarın başlıyor. Turun ilk maçında Akhisarspor, evinde İstikbal Mobilya Kayserispor’u ağırlayacak. 15 Ocak Salı günü oynanması planlanan ancak hava muhalefeti nedeniyle ertelenen Son 16 Turu’nun ilk maçı olan Boluspor-Galatasaray mücadelesi de yarın 19.45’te oynanacak.
Yarın
18.00 Akhisarspor-İ.M.Kayserispor
19.45 Boluspor-Galatasaray (İlk maç)
23 Aralık Çarşamba
14.00 Bodrum Belediyesi Bodrumspor-Evkur Yeni Malatyaspor
18.00 Göztepe-Antalyaspor
20.30 Balıkesirspor Baltok-Trabzonspor
24 Aralık Perşembe
13.00 Hatayspor-Medipol Başakşehir
18.00 Kasımpaşa-Aytemiz Alanyaspor
20.30 Fenerbahçe-Ümraniyespor
29 Ocak Salı
20.30 Galatasaray-Boluspor (İkinci maç)
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