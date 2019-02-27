Ziraat Türkiye Kupası'ndan elenen Trabzonspor hayal kırıklığı yaşıyor

Ziraat Türkiye Kupası'nı en son 2009-10 sezonunda müzesine getiren, sonraki periyotta yalnızca bir kez finali görebilen ve 5 sezon sonra ilk kez bu sezon kupada çeyrek finale kadar yükselebilen Trabzonspor'da, çeyrek final aşamasında Ümraniyespor'a elenmenin üzüntüsü yaşanıyor. 1'inci Lig'de mücadele eden rakibine 0-0'ın rövanşında 3-1 mağlup olarak kupada saf dışı kalan bordo-mavililerde, kupa özlemi 9 sezona yükseldi. Tarihinde 8 kez Türkiye Kupası'nı müzesine getiren ve son olarak 2009-10 sezonunda kupada mutlu sona ulaşan Trabzonspor, 2010-11'de grup aşamasında, 2011-12'de 4'üncü turda, 2012-13'te finalde, 2013-14'te 4'üncü turda, 2014-15 ile 2015-16'da son 16 turunda, 2016-17'de grup aşamasında, 2017-18 sezonunda son 16 turunda, bu sezon ise çeyrek finalde kupaya veda etti.

ERTUĞRUL DOĞAN: "HEPİMİZ İNANMIŞTIK AMA OLMADI"

Bordo-mavili kulübün başkan yardımcısı Ertuğrul Doğan, kupaya takımın ve camianın ihtiyacı olduğunu ancak hedeflerine ulaşamadıklarını belirterek, "O kupayı yeniden kazanarak müzemize getirmeye hem takımımızın, hem de taraftarlarımızın çok ihtiyacı vardı. Hepimiz inanmıştık. Ama olmadı. Kötüye kötü diyebilmeli. Bunlardan ders alarak, özeleştirimizi de yaparak samimiyetle yolumuza devam edeceğiz" dedi.