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Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI HABERLERİ  | 21.12.2018 11:35 | Son Güncelleme

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi gerçekleştirildi.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi yapıldı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi, Türkiye Futbol Federasyonu Riva Kamp Eğitim Merkezi’nde yapıldı. Kura çekimine, TFF Yönetim ve İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez, TFF Genel Sekreter Yardımcısı Özcan Şefik, TFF Maç Planlama Müdürü Besim Yalçın ve kulüp temsilcileri katıldı. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak olan son 16 turunda ilk mücadeleler 15-16 ve 17 Ocak tarihinde, ikinci maçlar ise 22, 23 ve 24 Ocak’ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu kura çekimi sonrasında oluşan eşleşmeler şu şekilde:

Evkur Yeni Malatyaspor - Bodrum Belediyesi Bodrumspor

Ümraniyespor - Fenerbahçe

Kayserispor - Akhisarspor

Boluspor - Galatasaray

Medipol Başakşehir - Hatayspor

Aytemiz Alanyspor - Kasımpaşa

Trabzonspor - Balıkesirspor Baltok

Antalyaspor - Göztepe

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Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe Galatasaray başakşehir Trabzonspor

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