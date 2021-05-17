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Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek

17.05.2021 14:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor ile Beşiktaş arasında oynanacak final maçını Ali Palabıyık yönetecek

İSTANBUL (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Beşiktaş arasında yarın oynanacak final maçını hakem Ali Palabıyık yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak maçta düdük çalacak Ali Palabıyık'ın yardımcıları Ceyhun Sesigüzel ve Serkan Olguncan olacak.

Karşılaşmanın dördüncü hakemliğini ise Ali Şansalan yapacak.

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