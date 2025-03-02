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Zirvede Galatasaray'a Kasımpaşa çelmesi! Sarı-Kırmızılılar rakibi ile 3-3 berabere kaldı... Şampiyonluk yarışı kızıştı

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
02.03.2025 18:04
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Süper Lig'in 26. haftasında Galatasaray zorlu deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. 2 penaltının çalındığı mücadelede karşılaşma 3-3'lük beraberlikle sonuçlanırken Sarı-Kırmızılılar zirvede sürpriz bir puan kaybı yaşadı. İşte detaylar...

Zirvede Galatasaray'a Kasımpaşa çelmesi! Sarı-Kırmızılılar rakibi ile 3-3 berabere kaldı... Şampiyonluk yarışı kızıştı

Süper Lig'in 26. haftasında lider Galatasaray deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya geldi. Gol düellosu şeklinde geçen karşılaşma 3-3 beraberlikle tamamlanırken Sarı-Kırmızılılar zirvede kritik bir puan kaybı yaşadı.

HAKEM PENALTI DEDİ!

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Henüz 9. dakikada sağ taraftan Barış Alper’in ortasına ön direkte hareketlenen Osimhen, kaleci Giannitos’in müdahalesiyle yerde kaldı. Ardından VAR tavsiyesiyle pozisyonu inceleyen hakem Cihan Aydın penaltı noktasını gösterdi. 12. dakikada penaltıda topun başına geçen Osimhen, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi ve takımını öne geçirdi.

GERİDEN GELİP ÖNE GEÇTİLER

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52'nci dakikada Brekalo'nun sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda Piatkowski, arka direkte topu kale alanına çevirdi. Ben Ouanes'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 61. dakikada ise Gökhan Gül, orta alanda topu Torreira'dan alıp rakip ceza sahasına hareketlenen Brekalo'ya aktardı. Brekalo, penaltı noktasının solundan sağ ayak içiyle şutunu çekti. Savunmada Frankowski'ye çarpan top ağlarla buluştu ve Kasımpaşa 2-1 öne geçti.

2 DAKİKADA 2 GOL

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69'ncu dakikada Gabriel Sara, ceza sahasına sert ortaladı. Davinson Sanchez'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Bu golden yalnızca 2 dakika sonra Muslera'nın kalesinden ileriye uzun gönderdiği topta Piatkowski'yi aşan top Osimhen'in önünde kaldı. Osimhen, ceza sahasına girerek sağ ayak üstüyle vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu ve Sarı-Kırmızılılar yeniden öne geçti.

MAÇTA 2. KEZ PENALTI

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Can Keleş, rakip ceza sahasında Cuesta'nın müdahalesi sonrasında yerde kaldı. Pozisyonun ardından Kasımpaşalı oyuncular hakem Cihan Aydın'a penaltı itirazlarında bulundu. Hakem Cihan Aydın, VAR uyarısıyla pozisyonun monitörde izlemeye gitti. Aydın, monitörde pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını işaret etti ve topun başına geçen Hajradinovic skoru 85. dakikada 3-3'e getirdi.

GOL OFSAYTA TAKILDI

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Davinson Sanchez, ceza sahası sağından ceza sahasına ortaladı. Osimhen, 6 pas içinde kafa vuruşunu yaparak topu ağlarla buluşturdu ancak pozisyon sonrası ofsayt bayrağı kalktı.

Canlı Skor

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Kasımpaşa Kasımpaşa
3 - 3
Galatasaray Galatasaray

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Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Kasımpaşa galatasaray
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