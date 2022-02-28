Ziyan olmasın: Artan patates püresini değerlendirme yolları

Bir önceki öğünden kalan patates püresiyle neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hem yemeğiniz ziyan olmasın hem yepyeni bir yemek için malzeme olsun ister misiniz? İşte patates püresi tam da böyle bir lezzet. Değiştirip dönüştürmesi oldukça kolay. Önceden yapıp bitiremediğiniz püreyi dolapta bekletmeyin, hemen başka bir yemek için kullanın! Tariflerimizle siz de patates püresiyle çok daha doyurucu ve lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...
MALZEMELER
2 çorba kasesi patates püresi
1 çay bardağı süt
3 kaşık tereyağı
Tuz
Karabiber
2 yumurta
HAZIRLANIŞI
Patates püresini eritilmiş yağ, yumurta ve soğuk sütle karıştırın.
Fırında 20 dakika pişirin.
Üzerine kaşar peyniri serpip tekrar fırına verin.
MALZEMELER
Patates püresi
10 dal maydanoz
Tuz
Karabiber
ÜZERİ İÇİN
Yoğurt
Sarımsak
Tereyağı
HAZIRLANIŞI
Maydanozu, tuzu ve baharatları patates püresi ile karıştırıp yoğurun.
Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.
MALZEMELER
Rendelenmiş kaşar
Patates püresi
Pul biber
Tuz
HAZIRLANIŞI
Beşamel sosun birazını ısınmış patates püresine katıp karıştırın.
Karışımı fırın tepsisine yayın.
MALZEMELER
2 yaprak yufka
Kaşar rendesi
Süt
Tereyağı
Tuz
KATLARA SÜRMEK İÇİN
Sıvı yağ
ÜZERİ İÇİN
1 yumurta
Galeta unu
HAZIRLANIŞI
Kaşar rendesini, tuzu, karabiberi, tereyağını ve sütü karıştırıp krema kıvamı alınca patates püresine ekleyin.
Sıvı yağ ve suyu karıştırıp hazır hale getirin.
Yufkanın birini serip yaptığınız sosu üzerine sürün. Üzerine ikinci yufkayı da yaydıktan sonra parçalara bölün.
Her bir parçaya patatesli harçtan koyup dikkatlice sarın.
Sardığınız yufkaları önce yağlı sulu karışıma sonra galeta ununa bulayın.
Okuyucu Yorumları 0 yorum