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Ziyan olmasın: Artan patates püresini değerlendirme yolları

28.02.2022 15:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Patates, girdiği her yemeği güzelleştiriyor. Ama söz konusu patates püresi olunca sofrayı bir mutluluk kaplıyor. Yemelere doymadığınız bu harika lezzet asla ziyan olmuyor. Bazen sıcacık bir böreğin harcı bazen nefis bir ana yemeğin malzemesi oluveriyor. Biz de ertesi güne kalan patates püresini nasıl değerlendirebileceğinizi tek bir listede anlattık. İşte, yapabileceğiniz değişimler...

Ziyan olmasın: Artan patates püresini değerlendirme yolları

Bir önceki öğünden kalan patates püresiyle neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hem yemeğiniz ziyan olmasın hem yepyeni bir yemek için malzeme olsun ister misiniz? İşte patates püresi tam da böyle bir lezzet. Değiştirip dönüştürmesi oldukça kolay. Önceden yapıp bitiremediğiniz püreyi dolapta bekletmeyin, hemen başka bir yemek için kullanın! Tariflerimizle siz de patates püresiyle çok daha doyurucu ve lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...

FIRINDA PATATES PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

  • 2 çorba kasesi patates püresi

  • 1 çay bardağı süt

  • 3 kaşık tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

  • 2 yumurta

  • Kaşar rendesi

HAZIRLANIŞI

  • Patates püresini eritilmiş yağ, yumurta ve soğuk sütle karıştırın.

  • Fırında 20 dakika pişirin.

  • Üzerine kaşar peyniri serpip tekrar fırına verin.

  • 3 dakika daha pişirin.

YOĞURTLU PATATES TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

  • Patates püresi

  • 10 dal maydanoz

  • Tuz

  • Karabiber

  • Pul biber

ÜZERİ İÇİN

  • Yoğurt

  • Sarımsak

  • Tereyağı

  • Pul biber

HAZIRLANIŞI

  • Maydanozu, tuzu ve baharatları patates püresi ile karıştırıp yoğurun.

  • Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.

  • Topların üzerine sırasıyla sarımsaklı yoğurt ve yağda kızdırılmış pul biber ekleyin.

BEŞAMEL SOSLU PATATES PÜRESİ

MALZEMELER

  • Rendelenmiş kaşar

  • Patates püresi

  • Pul biber

  • Tuz

  • 1 bardak beşamel sos

HAZIRLANIŞI

  • Beşamel sosun birazını ısınmış patates püresine katıp karıştırın.

  • Karışımı fırın tepsisine yayın.

  • Üzerine kalan beşamel sosu ve kaşar rendesini döküp fırına verin.

PATATES PÜRELİ PAŞA BÖREĞİ

MALZEMELER

  • 2 yaprak yufka

  • Kaşar rendesi

  • Süt

  • Tereyağı

  • Tuz

  • Karabiber

KATLARA SÜRMEK İÇİN

  • Sıvı yağ

  • Su

ÜZERİ İÇİN

  • 1 yumurta

  • Galeta unu

  • Susam, çörek otu

HAZIRLANIŞI

  • Kaşar rendesini, tuzu, karabiberi, tereyağını ve sütü karıştırıp krema kıvamı alınca patates püresine ekleyin.

  • Sıvı yağ ve suyu karıştırıp hazır hale getirin.

  • Yufkanın birini serip yaptığınız sosu üzerine sürün. Üzerine ikinci yufkayı da yaydıktan sonra parçalara bölün.

  • Her bir parçaya patatesli harçtan koyup dikkatlice sarın.

  • Sardığınız yufkaları önce yağlı sulu karışıma sonra galeta ununa bulayın.

  • Böreklerin üstüne yumurta sürdükten sonra susam veya çörek otu serpip fırında pişirin.

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