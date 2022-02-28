Ziyan olmasın: Artan patates püresini değerlendirme yolları

Bir önceki öğünden kalan patates püresiyle neler yapabileceğinizi hiç düşündünüz mü? Hem yemeğiniz ziyan olmasın hem yepyeni bir yemek için malzeme olsun ister misiniz? İşte patates püresi tam da böyle bir lezzet. Değiştirip dönüştürmesi oldukça kolay. Önceden yapıp bitiremediğiniz püreyi dolapta bekletmeyin, hemen başka bir yemek için kullanın! Tariflerimizle siz de patates püresiyle çok daha doyurucu ve lezzetli yiyecekler hazırlayabilirsiniz. Nasıl mı? Cevabı yazımızda...

FIRINDA PATATES PÜRESİ TARİFİ

MALZEMELER

2 çorba kasesi patates püresi

1 çay bardağı süt

3 kaşık tereyağı

Tuz

Karabiber

2 yumurta

Kaşar rendesi

HAZIRLANIŞI

Patates püresini eritilmiş yağ, yumurta ve soğuk sütle karıştırın.

Fırında 20 dakika pişirin.

Üzerine kaşar peyniri serpip tekrar fırına verin.

3 dakika daha pişirin.

YOĞURTLU PATATES TOPLARI TARİFİ

MALZEMELER

Patates püresi

10 dal maydanoz

Tuz

Karabiber

Pul biber

ÜZERİ İÇİN

Yoğurt

Sarımsak

Tereyağı

Pul biber

HAZIRLANIŞI

Maydanozu, tuzu ve baharatları patates püresi ile karıştırıp yoğurun.

Harçtan ceviz büyüklüğünde parçalar koparıp avucunuzda yuvarlayın.

Topların üzerine sırasıyla sarımsaklı yoğurt ve yağda kızdırılmış pul biber ekleyin.

BEŞAMEL SOSLU PATATES PÜRESİ

MALZEMELER

Rendelenmiş kaşar

Patates püresi

Pul biber

Tuz

1 bardak beşamel sos

HAZIRLANIŞI

Beşamel sosun birazını ısınmış patates püresine katıp karıştırın.

Karışımı fırın tepsisine yayın.

Üzerine kalan beşamel sosu ve kaşar rendesini döküp fırına verin.

PATATES PÜRELİ PAŞA BÖREĞİ

MALZEMELER

2 yaprak yufka

Kaşar rendesi

Süt

Tereyağı

Tuz

Karabiber

KATLARA SÜRMEK İÇİN

Sıvı yağ

Su

ÜZERİ İÇİN

1 yumurta

Galeta unu

Susam, çörek otu

HAZIRLANIŞI