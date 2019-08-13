Ziyan olmasın: Bayat ekmekten börek yapımı

Bayram günü misafirlerinizi şaşırtmak için klasik börek tariflerinin yanı sıra bayat ekmekten hazırlanan böreği yapabilirsiniz. Hem maliyeti düşük hem de bolca lezzetli!

MALZEMELER

2 adet dilimlenmiş bayat ekmek

200 gram dilimlenmiş pastırma

12 dilim kaşar peyniri

1/2 su bardağı rendelenmiş cheddar peyniri

2 adet domates

1/4 demet doğranmış maydanoz

2 yemek kaşığı tereyağı

SOSU İÇİN

1 adet yumurta

1/2 su bardağı süt

3 yemek kaşığı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı nane

1 çay kaşığı pul biber

1 çay kaşığı karabiber

YAPILIŞI

Bayat ekmekleri ince ince dilimleyin. Üzerlerine tereyağı sürdüğünüz ekmek dilimlerini dilimli kek kalıbına aralıklı olarak yerleştirin.

Sap kısımlarını çıkardığınız domatesleri ince ince dilimleyin. Cheddar peynirini rendeleyin, ayıklanmış maydanoz yapraklarını incecik kıyın.

Tereyağlı bayat ekmek dilimleri arasına kaşar peyniri, domates ve pastırma dilimlerini yerleştirin. Rendelenmiş cheddar peyniri ve doğranmış maydanozu serpin.

Sos karışımı için; yumurta, süt, zeytinyağı, nane, pul biber ve karabiberi küçük bir kapta karıştırıp ekmek dilimleri üzerine gezdirin.

Önceden ısıtılmış 180 derece fırında, peynirler eriyene kadar yaklaşık 20 dakika fırınlayın. Fırından çıkardığınız bayat ekmek böreğini dilimler halinde sıcağı sıcağına servis edin.



