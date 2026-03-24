Ziyaretçi sayısı rekor kırıyor! Rize'nin meşhur kalesi UNESCO yolunda

Rize’nin bulutların arasındaki masalı Zil Kale, 2025’te 181 binden fazla ziyaretçiyi büyüledi. Tarihi gizemi, nefes kesen manzarası ile Doğu Karadeniz’in vazgeçilmez cazibe merkezi haline geldi. UNESCO yolundaki iddiasıyla gündeme sık sık gelen kale ziyaretçi akınına uğramaya devam ediyor.

Çiğdem Berfin Sevinç

Rize’nin sarp doğasıyla bütünleşen ve adeta bulutların üzerinde yükselen Zil Kale, hem tarihi hem de eşsiz manzarasıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Rize’nin en ikonik yapılarından biri olan kale, 2025 yılında 181 bin 446 ziyaretçiyi ağırlayarak önemli bir başarıya imza attı. Şimdi ise hedef daha büyük: UNESCO Dünya Mirası Listesi.

TARİHİN DERİNLİKLERİNE UZANAN BİR YAPI

Zil Kale’nin inşa tarihi kesin olarak bilinmese de bazı kaynaklar yapının 5. veya 6. yüzyıla kadar uzandığını işaret ediyor. Bizans döneminde doğudan gelebilecek tehditlere karşı karakol olarak kullanıldığı düşünülen kale, bugünkü formuna ise büyük ölçüde 14. ve 15. yüzyıllarda kavuştu.

1800’lü yılların sonuna kadar aktif şekilde kullanılan yapı; bölgedeki diğer kalelerle kurduğu savunma ağı sayesinde kervan yollarının güvenliğini sağladı.

RÜYA GİBİ MANZARA

Deniz seviyesinden yaklaşık 750 metre yükseklikte, sarp bir kaya kütlesi üzerine inşa edilen kale; 8 burç ve bir gözetleme kulesinden oluşuyor. Fırtına Deresi’nin coşkun sesi eşliğinde yükselen yapı, ziyaretçilerine adeta kartpostallık manzaralar sunuyor.

Çat Vadisi’nin kalbinde yer alan bu tarihi kale, doğayla mimarinin kusursuz uyumunu gözler önüne seriyor.

ZİYARETÇİ SAYISI HER YIL ARTIYOR

İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Avluk tarafından paylaşılan verilere göre, kaleye olan ilgi her yıl yaklaşık %20 oranında artış gösteriyor. Özellikle spor turizmi ve uluslararası organizasyonlar sayesinde Avrupalı turistlerin rotası giderek daha fazla Karadeniz’e kayıyor.

HEDEF BELLİ

Bölge için en büyük hedef ise Zil Kale ve çevresindeki tarihi kemer köprüleri UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi’ne dahil etmek. Bu sayede hem bölgenin korunması hem de uluslararası tanıtımının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Ziyaretçilerin de hayran kaldığı Zil Kale, farklı şehirlerden gelen turistlerin övgülerini topluyor.

Anahtar Kelimeler:
Rize UNESCO Zile Kalesi
