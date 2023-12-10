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Ziyech'ten özür dileyerek affetmesini istedi! Geçtiğimiz hafta birbirlerine girmişlerdi

10.12.2023 18:51 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da son haftalarda gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Hakim Ziyech, saha dışında da gündem olmuştu. Ülkesinin ünlü isimlerinden Fati Jamali ile tartışma yaşayan Ziyech, bu konu üstünden fazla zaman geçmeden özür mesajı aldı.

Hakim Ziyech

Hakim Ziyech

FAS Fas
Yaş: 30 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Galatasaray'da adeta bir yıldız gibi parlayan Hakim Ziyech ülkesinde gündeme oturmuştu. Fas'ın ünlü oyuncularından Fati Jamali ile atışmaları gazetelerde manşetlere taşınmıştı.

"O GERÇEKTEN ANORMAL"

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Hakim Ziyech hakkında açıklamalarda bulunan Jamali, "Kızlar, hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım... Arkadaşlarımla birlikteydim ve o da bana yakındı. 'Merhaba' dedim ve bana yan gözle baktı. O gerçekten anormal" demişti.

"ARTIK ONDAN NEFRET EDİYORUM"

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Fati Jamali, "Daha önce onu ne kadar sevsem de artık ondan nefret ediyorum. Televizyonda gördükleriniz başka, gerçek başka" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

ZIYECH CEVAP VERMİŞTİ

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Ziyech, "Bana bakın, benim hakkımdaki fikrinizi önemsediğimi düşünmenize neden olacak ne var? Benim hakkımdaki fikriniz, benim kendim hakkında sahip olduğum fikir değil. Beni yaratamazsın, bu yüzden beni kıramazsın. Beni sen yaratmadın, o yüzden beni öldüremezsin. Biliyor musun, beni Allah yarattı" açıklamasını yapmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

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Jamali yaşanan bu tartışmadan dolayı pişman olduğunu ifade ederek Hakim Ziyech'ten özür diledi.

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Anahtar Kelimeler:
galatasaray ziyech
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