Ziyech'ten özür dileyerek affetmesini istedi! Geçtiğimiz hafta birbirlerine girmişlerdi

Galatasaray'da adeta bir yıldız gibi parlayan Hakim Ziyech ülkesinde gündeme oturmuştu. Fas'ın ünlü oyuncularından Fati Jamali ile atışmaları gazetelerde manşetlere taşınmıştı.

"O GERÇEKTEN ANORMAL"

Hakim Ziyech hakkında açıklamalarda bulunan Jamali, "Kızlar, hayatımda gördüğüm en kibirli insanla tanıştım... Arkadaşlarımla birlikteydim ve o da bana yakındı. 'Merhaba' dedim ve bana yan gözle baktı. O gerçekten anormal" demişti.

"ARTIK ONDAN NEFRET EDİYORUM"

Fati Jamali, "Daha önce onu ne kadar sevsem de artık ondan nefret ediyorum. Televizyonda gördükleriniz başka, gerçek başka" diyerek tüm dikkatleri üzerine çekmişti.

ZIYECH CEVAP VERMİŞTİ

Ziyech, "Bana bakın, benim hakkımdaki fikrinizi önemsediğimi düşünmenize neden olacak ne var? Benim hakkımdaki fikriniz, benim kendim hakkında sahip olduğum fikir değil. Beni yaratamazsın, bu yüzden beni kıramazsın. Beni sen yaratmadın, o yüzden beni öldüremezsin. Biliyor musun, beni Allah yarattı" açıklamasını yapmıştı.

ÖZÜR DİLEDİ

Jamali yaşanan bu tartışmadan dolayı pişman olduğunu ifade ederek Hakim Ziyech'ten özür diledi.





