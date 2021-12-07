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Zlatan: Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı

07.12.2021 08:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zlatan Ibrahimovic, yeni çıkan kitabında Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'dan Inter'e transferiyle ilgili ilginç sözler kullandı.

Zlatan: Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı
Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Inter
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Zlatan Ibrahimovic, eski takım arkadaşı Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili ilginç açıklamalarda bulundu.

İsveçli yıldız son çıkan biyografi kitabında, geçen sezon birlikte harikalar yarattığı Milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu'nun Inter'e gidişinin Eriksen'in kalp rahatsızlığı geçirmesiyle ilgili olduğunu söyledi.

Zlatan kitabında Hakan Çalhanoğlu'yla ilgili, "Kulağa hoş gelmiyor ama Hakan Çalhanoğlu, Eriksen'in trajedisinden yararlandı. Eriksen hastalanmadan önce Hakan kimseden teklif almadı. Hakan iyi bir insan, benim sayemde büyük top oynadı. Şimdi 'Aynı şeyleri Ibra olmadan yapabilir miyim?' diye meydan okuyor." sözlerini kullandı.


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Anahtar Kelimeler:
Milan Hakan Çalhanoğlu
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