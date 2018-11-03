Zlatan Ibrahimovic hakkında Milan iddiası

Manchester United'dan ayrıldıktan sonra futbol kariyerini Amerika Birleşik Devletleri'nde sürdüren Zlatan Ibrahimovic hakkında bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı. İtalya'da yayım yapan La Gazzetta dello Sport gazetesi, Los Angeles Galaxy forması giyen İsveçli süperstarın ocak ayında yeniden Milan forması giyebileceğini yazdı.

Haberde Zlatan'ın eşi Helena Seger'in de transfere onay verdiği ve golcü futbolcunun yeniden San Siro'ya dönmeyi düşündüğü ifade edildi. 37 yaşındaki Ibrahimovic'in Los Angleles Galaxy ile olan kontratı 2019'un sonunda bitiyor. Öte yandan Calcio Mercato'ya konuşan bazı kaynaklar, olası bir transferin UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları açısından sıkıntı yaratmayacağını belirtti. (FANATİK)



