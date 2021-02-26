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Zlatan Ibrahimovic ilk kez başka bir futbolcuyu övdü!

26.02.2021 22:25 | Son Güncelleme:
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Zlatan Ibrahimovic ilk kez başka bir futbolcuyu övdü!

Zlatan Ibrahimovic, ilk kez başka bir futbolcuya övgü yağdırdı. Milanlı yıldız, Brezilyalı Ronaldo Nazario'nun "Tarihin en iyi oyuncusu" olduğunu söyledi.

Zlatan Ibrahimovic, alçakgönüllüğüyle herkesi şaşırttı. Sürekli kendisini öven açıklamalar yapan İsveçli yıldız, hayran olduğu ismi açıkladı.

TRT Spor'un haberine göre Milanlı futbolcu, Brezilyalı Ronaldo'nun 'Tarihin en iyi oyuncusu' olduğunu söyledi.

"Ronaldo'yu anlatmama gerek yok" diyen 39 yaşındaki golcü, "İki tür oyuncu vardır. Oyunu oynayanlar ya da oyunun kendisi olanlar. Benim için Ronaldo oyunun kendisiydi. Onu izleyen herkes onun gibi oynamak isterdi" dedi.

Brezilyalı yıldızın 2002 Dünya Kupası'nda eşsiz yetenekleriyle herkesi büyülediğini belirten Ibrahimovic, "Ronaldo, hareketleri, adım atma şekli ile benim için şüphesiz tarihin en büyük oyuncusu" ifadesini kullandı.

Zlatan Ibrahimovic, İnter'de oynadığı yıllarda o dönem Milan'da forma giyen Ronaldo ile karşı karşıya gelmişti.

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