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Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

İTALYA HABERLERİ  | 24.09.2020 16:13 | Son Güncelleme

Zlatan Ibrahimovic'e yapılan Covid-19 testi pozitif sonuçlandı.

Zlatan Ibrahimovic koronavirüse yakalandı

Milan'da forma giyen yıldız futbolcu Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testi pozitif çıktı.

AYRINTILAR BİRAZDAN...

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