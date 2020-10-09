SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İtalya
  4. Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini açıkladı

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini açıkladı

İTALYA HABERLERİ  | 09.10.2020 19:20 | Son Güncelleme

Milan, Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs testinin negatif çıktığını ve karantina sürecinin sona erdiğini açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini açıkladı

Serie A ekiplerinden AC Milan forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in koronavirüs test sonucu negatif çıktı.

Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü atlattığını duyurdu: "Karantina bitti. Kovid'i s.... Tanrı senin için geliyor."

Ej5ln_LX0AADxtN

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç Koronavirüs ciltte kaç saat yaşıyor? İşte çarpıcı sonuç
İtalya'nın şakası yok: 6-0!İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Efsane isim ringe geri dönüyorEfsane isim ringe geri dönüyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Kan donduran kaza! Boğazına bariyer saplandı, kafası koptu
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Bir ilde daha koronavirüs önlemi! 15 gün süreyle yasaklandı
Cimbom'da kriz! Belhanda ve Feghouli...
Cimbom'da kriz! Belhanda ve Feghouli...
Fenerbahçe'nin yeni transferinden Ibrahimovic itirafı
Fenerbahçe'nin yeni transferinden Ibrahimovic itirafı
G.Saray yönetiminden istifa açıklaması
G.Saray yönetiminden istifa açıklaması
'Seçime gitmek istiyorum'
'Seçime gitmek istiyorum'
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
En çok satın alınan 7 spor ayakkabı
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Pirlo'dan galibiyetli başlangıç
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
Vedat Muriqi resmen Lazio'da
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
İtalya'da dev takas gerçekleşiyor! Cengiz Ünder...
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zlatan Ibrahimovic, koronavirüsü yendiğini açıkladı
Ibrahimovic'ten koronavirüs açıklaması
Vedat Muriqi, antrenmanda attığı gollerle İtalya'da gündem oldu
İtalya Vedat Muriqi'i konuşuyor!
İtalya'nın şakası yok! Moldova'ya tam 6 gol birden!
İtalya'nın şakası yok: 6-0!
Lille, Roma'nın Zeki Çelik için gelen teklifini reddetti
Roma'dan Zeki'ye kanca!
Nikola Kalinic Hellas Verona'ya transfer oldu
Ve Nikola Kalinic imzayı attı! İşte yeni takımı....
Milan Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
İtalyan devi Ozan Kabak için kesenin ağzını açtı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.