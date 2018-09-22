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Zlatan Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 22.09.2018 16:16 | Son Güncelleme

MLS ekibi Los Angeles Galaxy'de forma giyen İsveçli yıldız Zlatan Ibrahimovic, eski takımı Malmö'den transfer teklifi aldığını açıkladı.

Zlatan Ibrahimovic aldığı teklifi açıkladı

Geçen hafta Los Angeles Galaxy'nin Toronto'ya 5-3 kaybettiği maçta kariyerinin 500. golünü atan 36 yaşındaki futbolcu, İsveçli blog yazarlarından Calle Schulman'a Instagram üzerinden açıklamada bulundu.

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden Malmö'den, kariyerini İsveç'te sonlandırması için transfer teklifi aldığını aktaran Ibrahimovic, "Malmö'nün transfer teklifine kapıyı kapatmadım. İsveç'te şampiyonluk kupam eksik" ifadelerini kullandı.

Galaxy takımı ile iki yıllık sözleşmesinin olduğunu da hatırlatan tecrübeli futbolcu, "Galaxy ile sezon sonunda sunacağım alternatifler hakkında oturup konuşacağız" değerlendirmesinde bulundu. Ibrahimovic, profesyonel kariyerine başladığı ülkesinin Malmö takımında 1999-2001 yıllarında forma giydi.

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Anahtar Kelimeler:
zlatan ibrahimovic malmö mls los angeles galaxy

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