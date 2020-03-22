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Zlatan Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor!

İTALYA HABERLERİ  | 22.03.2020 20:23 | Son Güncelleme

Dünya yıldızı Zlatan Ibrahimovic, Milan'dan ayrılma kararı aldı.

Zlatan Ibrahimovic Milan'dan ayrılıyor!

İtalya'daki koronavirüs salgını sebebiyle ülkesi İsveç'e giden Zlatan Ibrahimovic, flaş bir karar aldı.

Sport Mediaset'in haberine göre, Ibrahimovic, Milano'ya geri döndükten sonra Milan yöneticilerine takımdan sezon sonunda ayrılmak istediğini iletecek.

Milan'ın eski futbol direktörü Zvonimir Boban'ın görevinden alınması, Zlatan'ın bu kararı almasında etkili oldu. Tecrübeli futbolcunun kulüpteki karışıklıklar sebebiyle takıma karşı motivasyonunu kaybettiği iddia edildi.

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Anahtar Kelimeler:
İtalya Zlatan Ibrahımovic milan koronavirüs

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