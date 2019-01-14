SPOR

Zlatan Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri

İTALYA HABERLERİ  | 14.01.2019 20:14 | Son Güncelleme

ABD'de Los Angeles Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic, Cirsitano Ronaldo'yu yaylım ateşine tuttu. Tecrübeli futbolcu, CR7'nin "Yeni bir meydan okuma" diyerek Juventus'a gitmesi ile ilgili "Cristiano, yeni mücadeleden bahsedip duruyor. Yıllardır Serie A'ya ambargo koymuş bir takıma gitmek mi mücadele?" yorumunu yaptı.

Zlatan Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri

Zlatan Ibrahimovic, Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olurken söylediği sözleri eleştirdi.

Cristiano Ronaldo'nun Juventus'a transfer olurken söylediği 'Yeni bir mücadele arıyorum' sözlerine Zlatan, "Cristiano, yeni mücadeleden bahsedip duruyor. Yıllardır Serie A'ya ambargo koymuş bir takıma gitmek mi mücadele?" yorumunu yaptı.

Eleştirilerini sürdüren Zlatan, "Mücadele arıyorsa, 2. Lig'den bir takıma gidip onu üst lige çıkarıp şampiyon yapsın. Juventus'a gitmek mücadele falan değil, saçmalık." diyerek sözlerini noktaladı.

Cristiano Ronaldo, Real Madrid'den İtalya'da son 7 sezonun şampiyonu Juventus'a 177 milyon Euro bonservisle transfer olmuştu. Ronaldo, şu ana kadar Serie A'da oynadığı 19 maçta 14 gol atıp 6 asist yaptı.

Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!Sosyal medyayı karıştıran Palu ailesi paylaşımı!
Çalhanoğlu için son nokta!Çalhanoğlu için son nokta!
Lewandowski Real Madrid'e gitmek istiyorLewandowski Real Madrid'e gitmek istiyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
cristiano ronaldo juventus zlatan ibrahimovic

En Çok Okunan Haberler

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Şeker Piliç'in sahipleri gözaltında

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Milli Piyango İdaresi'nden büyük ikramiye açıklaması! Talihlisi...

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Süper Lig'e bir yıldız daha geldi

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Beşiktaş ve Galatasaray'dan yılın takası

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Perşembe günü Galatasaray için İstanbul'da

Muslera'da flaş gelişme

Muslera'da flaş gelişme

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Dünya devi onu için devrede

Dünya devi onu için devrede

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Ve Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor!

Ve Cengiz Ünder'in yeni takımı belli oluyor!

Ronaldo İtalya'yı karıştırdı!

Ronaldo İtalya'yı karıştırdı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zlatan Ibrahimovic'ten Cristiano Ronaldo'ya çok sert eleştiri

'Ronaldo'nun Juventus'a gitmesi saçmalık'

Gattuso'dan Hakan Çalhanoğlu açıklaması: Satılık değil

Çalhanoğlu için son nokta!

Lewandowski için PSG ve Real Madrid itirafı

Lewandowski Real Madrid'e gitmek istiyor

Roma Ozan Kabak için Galatasaray ile masaya oturuyor

Galatasaray'da ayrılık

Lazio'nun 119. yıl dönümündeki kutlamalarda olaylar çıktı

İtalya karıştı! Kutlamalarda olay...

Cengiz Ünder'in yanına 2 Türk daha

Cengiz Ünder'in yanına 2 Türk daha

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.