SPOR

Zlatan Ibrahimovic: Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman'im

FUTBOL HABERLERİ  | 22.11.2018 20:46 | Son Güncelleme

İsveç tarihinin gelmiş geçmiş en büyük futbolcusu olan Zlatan Ibrahimovic kendisini Superman olarak tanımladı. Zlatan, "Kendi gezegenimden kimsenin anlayamadığı bir şekilde dünyaya geldim. Kimseye benzemediğim için hoş karşılanmıyorum" dedi.

Zlatan Ibrahimovic: Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman'im

Malmö'den Barcelona'ya, Ajax'tan Inter'e, Juventus'tan PSG'ye kadar onlarca dünya devi kulüpte forma giyen Zlatan Ibrahimovic, kariyeri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. BBC Sport'a konuşan İsveçli yıldız, Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman olduğunu söyledi.

Zlatan, "Kendi gezegenimden kimsenin anlayamadığı bir şekilde dünyaya geldim. Futbol camiasının gettosu olduğumu düşünüyorlar ve beni farklı görüyorlar. Kimseye benzemediğim için de hoş karşılanmıyorum" diye konuştu.

"ZLATAN'I SADECE ZLATAN SAKATLAYABİLİRDİ"
Manchester United forması altında yaşadığı sakatlığa inanamadığını söyleyen Zlatan, "Nasıl sakatlandığımı anlayamadım çünkü hiç bir zaman ciddi bir sakatlık geçirmemiştim. Superman gibiydim, sakatlanamazdım ve kimse de beni sakatlayamazdı. Zlatan'ı sadece Zlatan sakatlayabilirdi. Sakatlandım ama futbolu bırakamaz ve sakatlığıma üzülemezdim. Erkenden iyileşmek için çok çabaladım" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YA HAZIR OLMADAN OYNAMAM SAYGISIZLIK OLUR' DEDİM"
İsveçli yıldız ayrıca, sakatlık günlerinde Jose Mourinho ile konuştuğunu ve ona forma giymek için hazır olmadığını, kafa olarak hazır hissetmeden de forma giymesinin takım arkadaşlarına saygısızlık olabileceğini söylediğini belirtti. (Goal)

Toplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştıToplu mezar şoku! Daha önce benzerine dahi rastlanmamıştı
Küçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktıKüçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktı
Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdıŞanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Zlatan Ibrahımovic Superman

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

AK Parti'nin Ankara, İstanbul ve İzmir adayları belli oldu! 3 ismi MHP'de destekleyecek

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Muharrem İnce Twitter'dan TRT'ye tepki gösterdi! Verdiği telefon numarası sosyal medyayı salladı

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Abdullah Avcı: Sezon sonu 2 kupa daha alacağız

Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması!

Galatasaray'dan Sedat İncesu açıklaması!

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Tahkim Kurulu'ndan Galatasaray - Fenerbahçe derbisi kararları

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Emre Belözoğlu, Arda Turan, Galatasaray-Fenerbahçe derbisi ve Messi-Ronaldo kıyaslaması ile ilgili konuştu

Takım
O
Av
P
Detayları Göster
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zlatan Ibrahimovic: Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman'im

Zlatan Ibrahimovic: Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman'im

Küçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktı

Küçücek Beldespor-Akyazı Çınarlık Gençlikspor maçında 11 kırmızı kart çıktı

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

Şanlıurfaspor'da Kemal Kılıç dönemi sona erdı

Spor yorumcusu Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Spor yorumcusu Şükrü Oytan canlı yayında kalp krizi geçirdi

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Neymar'ın yeni sevgilisi Giovanna Lancellotti

Ituzaingo - Merlo maçından önce tribünde el bombası bulundu

Ituzaingo - Merlo maçından önce tribünde el bombası bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.