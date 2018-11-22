Zlatan Ibrahimovic: Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman'im

Malmö'den Barcelona'ya, Ajax'tan Inter'e, Juventus'tan PSG'ye kadar onlarca dünya devi kulüpte forma giyen Zlatan Ibrahimovic, kariyeri hakkında çok önemli açıklamalarda bulundu. BBC Sport'a konuşan İsveçli yıldız, Zlatan gezegeninden gelmiş bir Superman olduğunu söyledi.

Zlatan, "Kendi gezegenimden kimsenin anlayamadığı bir şekilde dünyaya geldim. Futbol camiasının gettosu olduğumu düşünüyorlar ve beni farklı görüyorlar. Kimseye benzemediğim için de hoş karşılanmıyorum" diye konuştu.

"ZLATAN'I SADECE ZLATAN SAKATLAYABİLİRDİ"

Manchester United forması altında yaşadığı sakatlığa inanamadığını söyleyen Zlatan, "Nasıl sakatlandığımı anlayamadım çünkü hiç bir zaman ciddi bir sakatlık geçirmemiştim. Superman gibiydim, sakatlanamazdım ve kimse de beni sakatlayamazdı. Zlatan'ı sadece Zlatan sakatlayabilirdi. Sakatlandım ama futbolu bırakamaz ve sakatlığıma üzülemezdim. Erkenden iyileşmek için çok çabaladım" ifadelerini kullandı.

"MOURINHO'YA HAZIR OLMADAN OYNAMAM SAYGISIZLIK OLUR' DEDİM"

İsveçli yıldız ayrıca, sakatlık günlerinde Jose Mourinho ile konuştuğunu ve ona forma giymek için hazır olmadığını, kafa olarak hazır hissetmeden de forma giymesinin takım arkadaşlarına saygısızlık olabileceğini söylediğini belirtti. (Goal)

