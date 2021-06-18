SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

18.06.2021 21:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe'yle adı anılan Zlatco Dalic merak konusu oldu. Futbolu yakından takip edenler Dalic'in hayatını ve kariyerini araştırmaya başladı. Dalic, Hırvatistan Livno doğumludur. "Zlatko Dalic kimdir?" , "Kaç yaşında ve nereli?" sorularının yanıtı arama motorlarından araştırılıyor. İşte Zlatko Dalic kariyeri...

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girerek trendde 1. numaraya yükseldi. Fenerbahçe taraftarları, futbolseverler Zlatco Dalic'in kim olduğu ve kariyer hayatına dair araştırma yapmaya başladı. Kariyer hayatı boyunca birçok kulüpte görev aldı. 2017'den beri Hırvatistan Milli Takımı'mda teknik direktörlük yapıyor. Peki Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

ZLATCO DALİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? İŞTE ZLATKO DALİC KARİYERİ...

26 Ekim 1966 Hırvatistan Livno doğumlu Zlatko Dalic 54 yaşındadır. Futbol takımı yöneticisisidir. Miran Dalić adında kardeşi vardır. 1992'den beri Davorka Dalić ile evlidir. İki çocuk babası olan Dalic'in çocuklarının ismi Toni Dalić, Bruno Dalić'tir. Zlatko Dalic, "daliczlatko" kullanıcı adı ile Instagram2dan paylaşım yapmaktadır.

UEFA Pro Lisans lisansı vardır ve genellikle takımını 4-2-3-1 formatıyla oynatır. Kariyer hayatı boyunca çeşitli kulüp takımlarında görev yürüten Dalic sırasıyla; HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal U23, Hilal, Al-Ain FC kulüp takımlarında görev aldı. 7 Ekim 2017'den beri Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenmektedir.

Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

Dalic'in çalıştırdığı takımlarda topladığı puanların ortalaması şu şekildedir:

Takım Çıktığı maç Puan Ortalaması

HNK Rijeka: 35 1,54

Dinamo Tirana: 2 1,50

Slaven Belupo: 28 1.43

Faisaly: 55 1.18

Al Hilal: 12 2,08

Hırvatistan: 44 1,66

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Evde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsollarıEvde keyifli vakit geçirmenizi sağlayacak oyun konsolları
Yine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdilerYine aynı iğrençlik! Ağacın altında cinsel ilişkiye girdiler
Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman?Fenerbahçe'nin başkanlık seçimleri ne zaman?
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Sevgilisini aldatırken yakalandı! Teknede çok samimi...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

Mustafa Reşit Akçay yoğun bakıma alındı

F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha

F.Bahçe Beko'dan bir transfer daha

Başakşehir Lucas Lima ile anlaşma sağladı

Başakşehir Lucas Lima ile anlaşma sağladı

Süper Lig ekibine Kanadalı sol bek

Süper Lig ekibine Kanadalı sol bek

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Olimpiyat şampiyonu Markis Kido hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Bale'den Türkiye maçı sözleri: Düşmanca bir atmosfer olabilir

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Rıdvan Dilmen bombayı patlattı! ''Ali Koç ile görüştüm''

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Galatasaray'da Mostafa Mohamed krizi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.