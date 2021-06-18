Zlatko Dalic, Fenerbahçe ile adının anılmasının ardından futbol dünyasının en çok konuşulan isimleri arasına girerek trendde 1. numaraya yükseldi. Fenerbahçe taraftarları, futbolseverler Zlatco Dalic'in kim olduğu ve kariyer hayatına dair araştırma yapmaya başladı. Kariyer hayatı boyunca birçok kulüpte görev aldı. 2017'den beri Hırvatistan Milli Takımı'mda teknik direktörlük yapıyor. Peki Zlatko Dalic kimdir? Kaç yaşında ve nereli? İşte Zlatko Dalic kariyeri...

ZLATCO DALİC KİMDİR? KAÇ YAŞINDA VE NERELİ? İŞTE ZLATKO DALİC KARİYERİ...

26 Ekim 1966 Hırvatistan Livno doğumlu Zlatko Dalic 54 yaşındadır. Futbol takımı yöneticisisidir. Miran Dalić adında kardeşi vardır. 1992'den beri Davorka Dalić ile evlidir. İki çocuk babası olan Dalic'in çocuklarının ismi Toni Dalić, Bruno Dalić'tir. Zlatko Dalic, "daliczlatko" kullanıcı adı ile Instagram2dan paylaşım yapmaktadır.

UEFA Pro Lisans lisansı vardır ve genellikle takımını 4-2-3-1 formatıyla oynatır. Kariyer hayatı boyunca çeşitli kulüp takımlarında görev yürüten Dalic sırasıyla; HNK Rijeka, Dinamo Tirana, Slaven Belupo, Faisaly, Al-Hilal U23, Hilal, Al-Ain FC kulüp takımlarında görev aldı. 7 Ekim 2017'den beri Hırvatistan Milli Takımı'nda teknik direktörlük görevini üstlenmektedir.