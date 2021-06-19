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Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

19.06.2021 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir süredir adı Fenerbahçe teknik direktörlüğüyle anılan Hırvat Zlatko Dalic, bu iddialara cevap verdi.

Zlatko Dalic'ten Fenerbahçe iddialarına yanıt

Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu sonrası teknik direktörlük koltuğu için birçok aday ortaya atıldı. Bu adaylardan Zlatko Dalic, 2 sezondur Fenerbahçe'nin gündeminde yer alıyordu. Hırvat antrenör, Çekya maçından sonra Fenerbahçe iddialarını yanıtladı.

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DALIC: BİLMİYORUM

Çekya ile 1-1 sona eren EURO 2020 müsabakasından sonra Hırvatistan Teknik Direktörü Zlatko Dalic, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

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Hırvatistan'dan Index'in haberine göre, Fenerbahçe sorusuna Dalic "Buna dair hiçbir fikrim yok. Bilmiyorum. Şu an sadece İskoçya'yı takip ediyorum. Turnuvada devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

ALİ KOÇ'LA GÖRÜŞÜP ANLAŞTI İDDİASI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un, Zlatko Dalic ile yaptığı görüşmede her konuda anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Tüm şartları kabul eden Hırvat çalıştırıcının, son anda bir değişiklik olmazsa gelecek sezon sarı-lacivertli takımın teknik direktörü olacağı öne sürülüyor.

(AJANSSPOR)

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Süper Lig Fenerbahçe Futbol Kulübü
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