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Zoe Saldana’nın adım adım Gamora’ya dönüşümü

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SİNEMA TV  | 16.01.2019 15:33 | Son Güncelleme

Marvel’İn sevilen serisi Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) filminin Gamora’sı Zoe Saldana, sosyal medya hesabından adım adım 4 saat süren makyaj anlarının fotoğraflarını paylaştı.

Kolay mı öyle Gamora olmak? Marvel dünyasının süper kahramanlarından Gamora’yı canlandırarak dünyanın dört bir yanından milyonlarca hayran kazanan Zoe Saldana, çekimler boyunca uzun saatler harcadığı makyaj sandalyesinden hızlandırılmış video ve fotoğraflar paylaştı.

Zoe Saldana’nın adım adım Gamora’ya dönüşümü

2000’li yılların başlarında kariyerine televizyonda başlayan Amerikalı aktris Zoe Saldana, Karayip Korsanları: Siyah İncinin Laneti, Star Trek, Avatar ve Galaksinin Koruyucuları gibi büyük bütçeli yapımlarda boyu göstererek kariyerinde sağlam adımlar attı.
Marvel’in en sevilen serilerinden biri olan Guardians of the Galaxy (Galaksinin Koruyucuları) filmlerinde Gamora karakterini canlandıran oyuncu, karaktere dönüşmek için her gün 4 saatini makyaj koltuğunda geçiriyormuş.
Zoe Saldana, kendi Instagram hesabından yaptığı hızlandırılmış video paylaşımıyla 4 saatlik makyaj serüvenini 5 milyona yakın takipçisiyle paylaştı.
Bol miktarda vücut boyası ve proteze maruz kalan yıldız oyuncu, o anlarda durumundan hiç de şikayetçi olmuyor tam aksine eğleniyor gibi görünüyor.
Jimmy Kimmel Live programına katılan aktrist: “Bu makyaj yüzünden bir ay boyunca kulaklarım yeşil kaldı.” açıklamasını yapmıştı.
Zoe Saldana’nın canlandırdığı Gamora karakteri, 2019’da vizyona girecek olan Avengers: Endgame filminde boy gösterecek.
2013 yılında sanatçı Marco Perego ile hayatını birleştiren 40 yaşındaki oyuncunun 3 çocuğu var.
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Zoe Saldana Gamora Guardians of the Galaxy Galaksinin Koruyucuları

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