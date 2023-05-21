Zonguldak'da cinsel istismara uğrayan bebek ödü! Bergüzar Korel isyan etti

Zonguldak'ta yaşanan korkunç olay sosyal medyada infial yarattı. Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde, birlikte olduğu M.Ö. isimli kadının 2 yaşındaki N.Ö. isimli kız bebeğine cinsel istismarda bulunan F.S. bebek bayılınca, bebeğin kafasını defalarca duvara vurarak ayıltmaya çalıştı.

Yaşananların ardından bebek kendine gelmeyince F.S. yürüyerek hastaneye gitti ve kendisini bebeğin dayısı olarak tanıtıp, yeğeninin nöbet geçirdiğini söyledi. Bebek hastanede hayatını kaybederken sapık ise tutuklandı.

Haber sosyal medyaya da düşünce herkes bu korkunç olaya isyan etti. Bu isimlerden biri Bergüzar Korel oldu.

"Düşünmeden edemiyorum" diyen başarılı oyuncu "Allah'ım ben aklımı oynattım artık. Bu istismarcılar, canavarla aramızda... Bu pislikler ne zaman en ağır ceza ile cezalandırılacaklar. Gitti yavru. Melek oldu. Bunu yaşan dilerim ölmek için yalvarsın" diyerek ateş püskürdü.

