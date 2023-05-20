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Her satırı mide bulandırıcı! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

20.05.2023 20:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ta yaşanan iğrenç olay her satırıyla kan dondurdu! Anne M.Ö. markete giderken 2 yaşındaki çocuğunu geceyi birlikte geçirdiği 25 yaşındaki F.S.'ye emanet etti. Video izleyen 2 yaşındaki kız F.S. tarafından istismar edildi. Baygınlık geçiren talihsiz çocuk hastaneye kaldırıldı ve doktor raporundan sonra tüm gerçek ortaya çıktı. Yaşam mücadelesi veren bebek koruma altına alındı.

Her satırı mide bulandırıcı! Cinsel istismara uğrayan 2 yaşındaki çocuk yaşam mücadelesi veriyor

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde annesinin emanet ettiği 2 yaşındaki çocuğa nitelikli cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen 25 yaşındaki F.S. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bebeğin ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

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BAYILAN ÇOCUĞUN KAFASINI DUVARLARA VURDU

Olay, Çaycuma ilçesine bağlı İstasyon Mahallesi’nde yaşandı. 18 Mayıs günü önceden tanıştığı M.Ö. adlı kadının evine giden F.S. geceyi birlikte geçirdi. Ertesi gün anne M.Ö. yanına 8 yaşındaki kızını alarak markete gitti. İddiaya göre, bu sırada evde 2 yaşındaki kızları N.Ö. ise telefondan video izlerken F.S. küçük kıza nitelikli cinsel saldırıda bulundu. Küçük kız bayılınca kendine gelmesi için başını defalarca duvara vurdu. Yaşananların ardından küçük kız bayılınca, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye de gelen F.S., bebeğin "Nöbet geçirdiğini" söyledi. Doktor kontrolü sonrasında F.S. tarafından kızın nitelikli cinsel saldırıya uğradığı ortaya çıkınca yakalandı.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İfadesinde küçük kıza yaptıklarını ve tüm suçunu itiraf eden F.S. "Çocuğa ya da Beden veya Ruh Bakımından Kendisini Savunamayacak Durumda Bulunan Kişiye Karşı Öldürmeye Teşebbüs", "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÇOCUK KORUMA ALTINA ALINDI

Öte yandan anne M.Ö. ile olayda bağlantısı olduğu iddia edilen M.G. isimli şüpheli gözaltına alındı. 8 yaşındaki kız çocuğu ise devlet tarafından koruma altına alındı. 2 yaşındaki N.Ö.’nün hayati tehlikesinin devam ettiği yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi. (İHA)

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cinsel istismar Zonguldak

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