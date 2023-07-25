Zonguldak Spor Basket 67 takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, otomobil çarpması sonucu hayatını kaybetti

Diyarbakır'da bisiklet sürerken bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Mihrace Yasemin Buğdaycı, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

"DOKTORLARIN TÜM ÇABASINA KARŞIN KURTARILAMADI"

Kaza dün akşam saatlerinde Sur ilçesi kırsal Kıtılbıl Mahallesi’nde meydana geldi. Bisikletiyle giden Mihrace Yasemin Buğdaycı’ya, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil çarptı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından Dicle Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alınan Zonguldak Spor Basket 67 Kadın Basketbol Takımı oyuncusu Buğdaycı, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Buğdaycı’nın cenazesi, otopsi için morga götürüldü.

SÜRÜCÜ SERBEST

Kazayla ilgili inceleme başlatan jandarma ekipleri, kimliğini belirledikleri sürücü Mahsun K'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Mahsun K, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mihrace Yasemin Buğdaycı’nın cenazesi, otopsinin ardından gece saatlerinde morgdan alınarak Bağlar ilçesindeki Yeniköy Asri Mezarlığı’nda son yolculuğuna uğurlandı.

'7 NUMARALI FORMAN BİZİMLE YAŞAYACAK'

Zonguldak Spor Basket 67 Kulüp Başkanı Kanat Tan, Mihrace Yasemin Buğdaycı için taziye mesajı yayımladı. Tan, mesajında, “Çok üzgünüz. Memleketi Diyarbakır'da bisikleti ile seyir halinde iken araç çarpması sonucu trafik kazasında sporcumuz Mihrace Buğdaycı‘yı kaybettik. Geçen sezon şampiyon kadromuzda büyük emeği olan sporcumuz için çok üzgünüz. Sezon başında kırık parmağı ile oynayan, şampiyonlukta emeği olan başarılı ve düzgün kardeşimiz. Zonguldak'ı çok seven, devamlı kandil, bayram arayan soran güzel insan... Fener'de, Liman Arkası'nda yürümeyi çok seven, ileride hocalık için planlar yaptığımız kardeşimiz. Çok üzüldük. Zonguldak Spor taraftarları seni asla unutmayacak. Oğlum Aras ile özel bağınız, paylaşımlar hep bizle yaşayacak. Önce ailece sonra tüm Zonguldak basketbol camiası seni unutmayacağız. Mekanın cennet olsun 7 numaralı forman bizimle yaşayacak” dedi.

