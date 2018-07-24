SPOR

Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti

ALMANYA HABERLERİ  | 24.07.2018 11:07 | Son Güncelleme

Mesut Özil'in memleketi Devrek'te adı verilen caddedeki Alman milli formalı fotoğrafı kaldırılıyor. Yerine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf konuldu.

Zonguldak'taki Mesut Özil tabelası değişti

Zonguldak'ın Devrek ilçe Belediyesi, Almanya Milli Futbol Takımı'nı bıraktığını açıklayan Türk asıllı futbolcu Mesut Özil'in 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafını kaldırarak yerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte çektirdiği fotoğrafı koydu.

İngiliz kulübü Arsenal'in Türk asıllı Alman futbolcusu Mesut Özil'in Almanya Futbol Milli Takımı'nı bıraktığını açıklaması üzerine memleketi Zonguldak'ın Devrek İlçe Belediyesi, futbolcunun 'Mesut Özil Caddesi' tabelasında bulunan Alman milli formalı fotoğrafı kaldırma kararı aldı. Bugün sabah saatlerinde tabelada çalışma yapan belediye ekipleri, tabeladaki mevcut fotoğrafı kaldırarak yerine Özil'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğrafını astı.

Devrek Belediye Başkanı Mustafa Semerci, aldıkları karar doğrultusunda tabelayı değiştirdiklerini söyledi. Özil'e saygısızlık yapıldığını ifade eden Semerci, "Mesut Özil bizim gururumuz, hemşerimizdir. Özil'e yapılanları üzüntüyle izledik. Almanya milli takımına önemli hizmetleri oldu. Mesut Özil, Devrek Belediyespor'a spor tesisi yapıyor. Spor tesislerinin olduğu cadde 'Mesut Özil Caddesi' adını vermiştik ve Almanya milli formasıyla olan fotoğrafını koymuştuk. Şimdi o fotoğrafı kaldırıyoruz ve yerine Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile olan fotoğrafını koyduk" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Almanya mesut ozil Zonguldak

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
yazıklar olsun o kadar cahilizki bizi tutana aşk olsun bu menfeat ci mesut yıllardır alman milli takımda oynuyor yaşı geçtiği için zaten alınmayacaktır milli takıma yok ülkem için bırakıyorum yok türk olduğum için bırakıyorum yemezler yavrum yemezler kimler yer biliyormusunuz tabiri caizse koyunlar yer.sen yıllarca alman milli takımında oyna kovulduktan sonra yok efendim öyle böyle zamanında parayı seçip türklugunu geri attın
Almanlar bu büyük hamle sonrası ne yapacağını şaşırmış durumda.....
Mesut Özil şimdiye kadar neden Türk Milli Takımımızda oynamak yerine Alman milli takımını tercih etti?
böyle paragozlleri kahraman ediyorsunuz ya ona yanarım zamanında neden türk milli takımı seçmedi de şimdi turklukten bahsediyor çok türksen ne işin var elin gavur memleketinde gelsene ülkene ucuz kahraman
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