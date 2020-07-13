YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak Valiliğinde halk günü toplantıları yapılacak

Zonguldak Valiliğinde halk günü toplantıları yapılacak

ZONGULDAK HABERLERİ  | 13.07.2020 19:08 | Son Güncelleme

Zonguldak Valiliğince vatandaşların sorunların çözümü konusunda halk günü toplantıları yapılacak.Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Temmuz ayından başlamak üzere kamu, kurum ve kuruluşlarında sorunlarını çözemeyen vatandaşların sorunlarını Vali Mustafa Tutulmaz’a iletebilmeleri amacıyla halk günü toplantıları yapılacağı kaydedildi.

Zonguldak Valiliğince vatandaşların sorunların çözümü konusunda halk günü toplantıları yapılacak.
Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Temmuz ayından başlamak üzere kamu, kurum ve kuruluşlarında sorunlarını çözemeyen vatandaşların sorunlarını Vali Mustafa Tutulmaz’a iletebilmeleri amacıyla halk günü toplantıları yapılacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:
"Temmuz ayından başlamak üzere Kamu kurum ve kuruluşlarında bir şekilde sorunlarını çözemeyen vatandaşlarımızın sorunlarını Valimiz Mustafa Tutulmaz’a iletebilmeleri amacıyla halk günü toplantıları yapılacaktır. İlk toplantı 21.07.2020 Salı günü saat 10:00’da ilgili Vali yardımcısı tarafından Valilik Kriz Merkezi toplantı salonunda, İkinci halk günü toplantısı ise 28.07.2020 Salı günü saat 10:00’da Valilik Ömer Halisdemir toplantı salonunda bizzat Sayın Valimiz tarafından yapılacaktır. Halk günü toplantıları ağustos ayından itibaren ise; her ayın 2. haftasında saat 10:00’da Valilik Kriz Merkezi toplantı salonunda ilgili Vali yardımcısı tarafından, Her ayın son haftasındaki salı günleri saat 10:00’da ise; yine bizzat Sayın Valimiz tarafından Ömer Halisdemir toplantı salonumuzda halk günü toplantıları yapılacaktır. Acil olmayan sorunlarını ilgili Kurumlarda çözememiş vatandaşlarımızı sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için bekliyoruz. Acil sorunu olan vatandaşlarımızın ise; Sayın Valimiz ile Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla her zaman görüşebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu Yürekleri ağza getiren anlar! Düşmekten son ada kurtuldu
Zonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto EdildiZonguldak'ta Özgecan'ın Öldürülmesi Protesto Edildi

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Ünlü sunucu aşırı kiloları ile şaşırttı

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Laodikya gün yüzüne çıkıyor

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Eski Çankaya Belediye Başkanı Doğan Taşdelen son yolculuğuna uğurlandı

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

Kardeşini kurtarmak isterken parmağından oluyordu

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki genç kızdan 3 gündür haber alınamıyor

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Trendyol'dan kamuoyu açıklaması:

Zonguldak Namaz Vakitleri 13 Temmuz Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:24
Öğle
13:04
İkindi
17:03
Akşam
20:34
Yatsı
22:21

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler13 Temmuz Pazartesi

Ada Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Gülden Eczanesi
Merkez
Buket Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Alaplı Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

Fiyatlar düştü, pazar boş kaldı

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kontrolden çıkan araç kaldırma çarptı

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

Kdz. Ereğli İlçe Milli Eğitim’den Verimlilik Anketi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.