Zonguldak Valiliğinde halk günü toplantıları yapılacak

Zonguldak Valiliğince vatandaşların sorunların çözümü konusunda halk günü toplantıları yapılacak.

Zonguldak Valiliğinden yapılan açıklamada Temmuz ayından başlamak üzere kamu, kurum ve kuruluşlarında sorunlarını çözemeyen vatandaşların sorunlarını Vali Mustafa Tutulmaz’a iletebilmeleri amacıyla halk günü toplantıları yapılacağı kaydedildi. Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Temmuz ayından başlamak üzere Kamu kurum ve kuruluşlarında bir şekilde sorunlarını çözemeyen vatandaşlarımızın sorunlarını Valimiz Mustafa Tutulmaz’a iletebilmeleri amacıyla halk günü toplantıları yapılacaktır. İlk toplantı 21.07.2020 Salı günü saat 10:00’da ilgili Vali yardımcısı tarafından Valilik Kriz Merkezi toplantı salonunda, İkinci halk günü toplantısı ise 28.07.2020 Salı günü saat 10:00’da Valilik Ömer Halisdemir toplantı salonunda bizzat Sayın Valimiz tarafından yapılacaktır. Halk günü toplantıları ağustos ayından itibaren ise; her ayın 2. haftasında saat 10:00’da Valilik Kriz Merkezi toplantı salonunda ilgili Vali yardımcısı tarafından, Her ayın son haftasındaki salı günleri saat 10:00’da ise; yine bizzat Sayın Valimiz tarafından Ömer Halisdemir toplantı salonumuzda halk günü toplantıları yapılacaktır. Acil olmayan sorunlarını ilgili Kurumlarda çözememiş vatandaşlarımızı sorunlarını dinlemek ve çözüm üretmek için bekliyoruz. Acil sorunu olan vatandaşlarımızın ise; Sayın Valimiz ile Özel Kalem Müdürlüğü aracılığıyla her zaman görüşebileceği hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur."