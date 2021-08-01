YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak Valiliğinden bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına açıklama:

Zonguldak Valiliğinden bir kişinin yangın çıkarmaya çalıştığı iddiasına açıklama:

01.08.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Güvenlik güçlerimizce yapılan araştırmada, görüntülerdeki şahsın E.U. olduğu tespit edilmiş, 'taksirle yangına sebebiyet vermek' suçundan şüpheli olarak ifadesi alınmıştır. Konu, adli makamlara intikal ettirilmiştir"

Zonguldak Valiliği, dün sosyal medya paylaşımı üzerine Çaycuma ilçesinde yangın çıkarmaya çalıştığı iddia edilen kişinin yakalanarak adli makamlara intikal ettirildiğini bildirdi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerince yapılan araştırmada, görüntülerdeki kişinin E.U. olduğunun tespit edildiği, "taksirle yangına sebebiyet vermek" suçundan şüpheli olarak ifadesinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Şahıs alınan ifadesinde, Bartın'da ikamet ettiğini ve memur olarak görev yaptığını, 17 Temmuz'da Çaycuma'ya aracı ile amcasının oğlunu ziyarete geldiğini, aracının yanına geldiğinde, aracının içinde bulunan yakıt fişleri ve kredi kart bilgilerinin bulunduğu çıktıları, üzerinde kimlik bilgisi ve isim yazdığından dolayı yakarak imha etmek için aracı park ettiği yerin karşı tarafında bulunan kaldırımın betonu üzerinde yaktığını, bulunduğu yerin sokak içerisi ve şehir merkezi olduğunu, ateşin tamamen sönmesini bekledikten sonra olay yerinden uzaklaştığını, amacının orman yangını çıkarmak olmadığını beyan etmiştir. Konu, adli makamlara intikal ettirilmiştir."

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isimTürkiye sizinle gurur duyuyor! İşte 7 dev isim
PARTNERSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımıSeren'den kavga çıkaracak Gülben Ergen paylaşımı
Çocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyorÇocukluk özlemini atık malzemelerden yaptığı ahşap evlerle gideriyor
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya yangın

Zonguldak Namaz Vakitleri 1 Ağustos Pazar

İmsak
03:55
Sabah
05:41
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:18
Yatsı
21:56

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler 1 Ağustos Pazar

Buket Eczanesi
Merkez
Çatalağzı Eczanesi
Merkez
Görkem Eczanesi
Merkez
Sonat Eczanesi
Merkez
Yazıcı Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Merkez
Şifa Eczanesi
Alapli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

GÜNCELLEME 2 - Konya'da aynı aileden 7 kişi silahla öldürüldü

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Afyonkarahisar'da firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Manisa'da tartıştığı arkadaşı tarafından tabancayla vurulan kişi öldü

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Güneydoğu'da etkili olan kavurucu sıcak bunaltıyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.