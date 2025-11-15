SPOR

Zonguldakspor'dan "bahis soruşturması" açıklaması: "Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz, kendi maçlarına hiç oynamamışlar"

Nesine 3. Lig ekiplerinden TCH Group Zonguldakspor Kulübü yetkilisi Harun Demir, "bahis soruşturması" kapsamında takımdaki 9 futbolcunun Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna (PFDK) sevk edilmesine dair açıklama yaptı.

Emre Şen

Demir, kentte bir restoranda düzenlenen basın toplantısında bahis soruşturmasının, 28 Nisan 2024'te oynanan Ankaraspor–Nazilli Belediyespor karşılaşmasının ardından kendi kulüplerinin şikayeti üzerine başlatıldığını söyledi.

Zonguldakspor'un süreci yakından takip ettiğini belirten Demir, "Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığında başlayan şikayetimiz üzerine dosya İstanbul'a taşınmıştır ve bugünkü gelinen durumun başlangıcı Zonguldakspor'dur." dedi.

Takımdaki 9 oyuncunun bahis oynadığının tespit edildiğini aktaran Demir, şöyle devam etti:

"9 futbolcumuzun hangi maçlara bahis oynadığı bize geldi. 2020 yılında oynamış. Bahisle şike aynı şey değil. Bahis eğlencesine, para kazanmasına yönelik yapılan şans oyunudur fakat profesyonel futbolcunun oynaması yasaktır. (Futbol Disiplin Talimatı) 57. maddede açık açık belirtiyor.

Bizim futbolcularla yaptığımız sözleşmede de diyor ki '57. maddede geçtiği gibi herhangi bir bahis oynandığı takdirde sözleşme tek taraflı feshedilir ve sezonluk ücretin tamamı da iade edilir.' Hemen gaza gelip seyirci baskısıyla sözleşmeleri feshedebilirdik ama biz soğukkanlılığımızı koruyarak federasyondan bekledik, yazılarımız geldi, gerekli savunmaları avukatlarımız yaptı. Oyuncularımız illaki ceza alacak. Bu federasyonun talimatlarında illaki belirtilmiş. Futbolcularımız şike yapmadığı için mutluyuz. Kendi maçlarına hiç oynamamışlar."

Demir, oyuncu tercihlerinde bundan sonra daha hassas davranacaklarını da vurgulayarak "Oyuncularımın kendi maçlarına oynamadıklarından onlara destek olmaktan başka yapacak hiçbir şeyimiz yok ama gelecek cezalara göre de reaksiyonumuzu vereceğiz." ifadelerini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Zonguldak
