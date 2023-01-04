Zonguldak'ta 2 kişinin yaralandığı silahlı saldırıya ilişkin 1 zanlı tutuklandı

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, 25 Kasım'da Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'ndeki restoranda işletmeci O.Ç. ile yanındaki müşterisi Ş.A'nın silahla vurulmasıyla ilgili yürüttüğü çalışmayı genişletti.

Ekipler soruşturma kapsamında olayı azmettirdiği öne sürülen Y.Y'yi İstanbul'da gözaltına aldı.

İlçeye getirilen ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Yalı Caddesi'nde, 25 Kasım'da bir restoranın işletmecisi ve müşterisini silahla yaraladığı tespit edilen ve Ankara'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheli K.C, 5 Aralık'ta çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.

