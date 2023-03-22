YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Zonguldak
  4. Zonguldak'ta ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

Zonguldak'ta ağabeyini öldüren zanlı tutuklandı

22.03.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde ağabeyini silahla vurarak öldüren şüpheli tutuklandı.

Belen Mahallesi'nde silahla vurularak hayatını kaybeden Fevzi A'nın (33) ölümüne ilişkin gözaltına alınan kardeşi N.A'nın (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen katil zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Şüpheli adliyeden çıkarıldığı sırada, "Kardeşimi ben öldürmedim, babamın daireleri öldürdü. Daireleri alsın başına çalsın. Daireleri o alsın, kardeşi kardeşe öldürttüler." ifadesini kullandı.

OLAY

Belen Mahallesi'nde önce gün, bir kişinin silahla vurulduğu ihbarı üzerine olay yerine giden sağlık ekipleri, N.A'nın kullandığı araçtan Fevzi A'yı yaralı halde teslim almış, özel hastaneye kaldırılan ve vücuduna 9 kurşun isabet ettiği belirlenen yaralı, müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Ambulansın ardından hastaneye gelen kardeş N.A. ise şüpheli sıfatıyla polis ekiplerince gözaltına alınmış, aracında yapılan incelemede boş kovan ve mermi çekirdekleri bulunmuştu.

Öte yandan, Ekim 2022'de Kepez Mahallesi'nde iki kardeş arasında çıkan kavgada ağabey Fevzi A'nın, kardeşi N.A'yı bıçakla yaraladığı öğrenilmişti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Motosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildiMotosiklet hırsızları tutuklanarak cezaevine gönderildi
Şanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyorŞanlıurfa’da sele kapılan tır sürücüsü 7 gündür aranıyor
Balıkesir’de trafiğe kayıtlı araç 547 bin olduBalıkesir’de trafiğe kayıtlı araç 547 bin oldu
Anahtar Kelimeler:
cinayet Zonguldak Ereğli kardeş

Zonguldak Namaz Vakitleri 22 Mart Çarşamba

İmsak
05:21
Sabah
06:47
Öğle
13:05
İkindi
16:30
Akşam
19:13
Yatsı
20:34

Zonguldak Nöbetçi Eczaneler22 Mart Çarşamba

Simge Eczanesi
Alapli
Burcu Eczanesi
Caycuma
Devrek Sağlık Eczanesi
Devrek
Bağlık Eczanesi
Eregli
Tuncay Eczanesi
Eregli
Furkan Eczanesi
Gokcebey
Kilimli Eczanesi
Kilimli
Tümünü Göster
Zonguldak ECZANELER
Zonguldak ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Canlı yayındaki o sözleri olay oldu! Fatih Altaylı reklam arasına gitti

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Hilton Dalaman'da eşsiz tatil fırsatı!

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Yağmur çamur demeden giyebileceğiniz en rahat ve şık outdoor montları sizin için seçtik

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Kardashian pozlarıyla tepki çekiyor! "Çok ucuz görünüyor"

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Otobüste olay oturma düzeni! Bariyerlerle...

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Konforu ayaklarınıza getiren Under Armour spor ayakkabı modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.